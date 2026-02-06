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Salud y Bienestar

Ministerio de Salud aclaró la situación actual en Colombia ante el brote internacional de Ébola

La entidad presentó un informe sobre la situación actual del país frente al brote de la enfermedad registrada en el Congo y Uganda.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

junio 02 de 2026
01:58 p. m.
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El Ministerio de Salud emitió un informe sobre la declaración, por parte de la OMS, del estado de la emergencia de salud pública por el brote de la enfermedad Bundibugyo que corresponde a una variante del Ébola.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el brote registró 246 casos sospechosos y 80 fallecimientos hasta el pasado 15 de mayo en el Congo. Así mismo, Uganda registró casos importados desde este territorio.

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¿Hay casos de Ébola en Colombia?

Según el más reciente informe del ministerio de Salud, hasta el momento el brote no se encuentra en Colombia. No obstante, se emitieron una serie de recomendaciones ante esta enfermedad que se transmite por contacto directo con la sangre, secreciones y otros fluidos corporales de personas infectadas.

Se conoce que el periodo de incubación puede variar entre 2 y 21 días por lo que actualmente no existe una vacuna autorizada o algún tratamiento especial para enfrentar dicha variante.

Por esto, la entidad hizo un llamado a las entidades territoriales a: fortalecer la vigilancia epidemiológica, la notificación inmediata de casos, medidas de prevención y control de infecciones en los servicios de salud, mantener el seguimiento y la coordinación en los puntos de entrada internacionales del país.

Así mismo, a reforzar la capacidad de respuesta del personal e instituciones de salud para detectar casos sospechosos, realizar aislamiento oportuno, garantizar una atención integral, mantener vigilancia sobre las alertas internacionales, las evaluaciones de ​riesgo y garantizar una comunicación continua y clara sobre el riesgo a la población.

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Recomendaciones ante los casos de Ébola

Pese a que la OMS no recomendó restricciones generales para los viajes o el comercio, el Ministerio de Salud manifestó que continuarán las acciones de monitoreo y seguimiento permanente ante la situación epidemiológica internacional.

Dentro de las recomendaciones generales se advierte: lavado frecuente de manos, limpieza y ventilación adecuada de espacios cerrados, uso de tapabocas si tienen síntomas respiratorios, evitar viajes a las zonas afectadas, evitar el contacto directo con sangre u otras secreciones de personas enfermas, entre otras.

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