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Inicia temporada de ciclones tropicales en Colombia: entidades empiezan a tomar medidas

Autoridades estiman que se presenten entre 8 y 14 tormentas tropicales este año, algunas con posibilidad de convertirse en huracanes.

Foto: diseñada por Magnific

Noticias RCN

junio 02 de 2026
11:01 a. m.
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A partir del 1 de junio inició oficialmente la temporada de ciclones tropicales en Colombia, según anunció la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales, conformada por la UNGRD, el Ideam, la Dimar y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Según proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, se prevé que esta temporada se mucho menos activa que la registrada en 2025, con una probabilidad del 55%.

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Por ahora, se estima que se presenten entre 8 y 14 tormentas tropicales. De esas, entre 3 y 6 podrían convertirse en huracanes, y entre 1 y 3 podrían alcanzar categorías 3, 4 o 5 de huracán.

Zonas del país en alerta por ciclones

Por ahora, como parte de un plan de prevención, la Mesa Técnica de Alerta ha realizado seis talleres en San Andrés y Providencia, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Cesar.

Además, se ha incluido dentro de la alerta a municipios aledaños a la Sierra Nevada de Santa Marta, debido a riesgos por crecientes súbitas y deslizamientos ocasionados por tormentas.

Las charlas estuvieron especialmente enfocadas en capacitar a la comunidad de la región insular, para enfrentar cualquier emergencia que se pueda presentar.

Monitoreo constante de las condiciones meteomarinas

Por lo pronto, la Dimar mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteomarinas a través de la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina, la cual cuenta con más de 33 estaciones a lo largo del Caribe colombiano.

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Asimismo, las entidades actualizaron el protocolo de alerta de ciclones, que señala que el país ha entrado en estado informativo para hacer seguimiento constante a las condiciones que se presenten durante la temporada.

Finalmente, la Mesa Técnica hizo un llamado a los Consejos Departamentales y Municipales para que actualicen los planes de contingencia y fortalezcan los sistemas de alertas tempranas para responder oportunamente a cualquier eventualidad.

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