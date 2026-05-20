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Autoridades y gremios del sector energético llaman a prepararse ante la inminente llegada de El Niño

De acuerdo con el IDEAM, existe un 82% de probabilidad de que El Niño se consolide en los próximos tres meses y se prolongue hasta 2027.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
08:58 p. m.
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Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, autoridades y gremios del sector energético y ambiental lanzaron un llamado urgente para que el país adopte medidas preventivas frente a la ola de calor y la reducción de lluvias que se avecina.

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De acuerdo con el IDEAM, existe un 82% de probabilidad de que El Niño se consolide en los próximos tres meses y se prolongue hasta 2027. El Instituto reportó que durante los primeros 13 días de mayo de 2026 se registraron temperaturas significativamente más cálidas de lo habitual, con disminución de precipitaciones.

¿Hay riesgos en el agua y la energía con la llegada de El Niño?

"Es necesario que nos sentemos a evaluar cuáles son las vulnerabilidades que tenemos en los sistemas de abastecimiento de agua potable y cuáles son esas acciones urgentes que debemos articular”, explicó el director general de la CAR, Alfred Ballesteros.

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Por su parte, Alejandro Arbeláez, gerente de Hidroituango S.A., alertó sobre la necesidad de activar las termoeléctricas. “Necesitamos ya con sentido de urgencia encender las termoeléctricas de manera tal que las hidroeléctricas hoy generadoras puedan disminuir su ritmo, acumular agua, embalsar agua y cuando llegue el fenómeno de El Niño tener entonces a las termoeléctricas y a las hidroeléctricas a plena capacidad”, indicó Arbeláez.

Campañas de ahorro y análisis climático

Los gremios del sector energético también hicieron un llamado al Gobierno para implementar campañas de ahorro. “Hay que hacer campañas de ahorro en el cual no solamente decirle a la gente que ahorre, hay que generar incentivos para que la gente tenga un beneficio”, dijo Alejandro Castañeda, presidente de Andeg.

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En la misma línea, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, recomendó prácticas cotidianas: “Que lavemos ropa cuando la lavadora esté llena. Que tengamos cuidados con unos electrodomésticos que consumen más energía que otros”.

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