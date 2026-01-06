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Ideam advierte lluvias, crecientes súbitas y riesgo de deslizamientos en la primera semana de junio

La entidad recomienda a las comunidades ribereñas estar atentas al comportamiento de los niveles de los ríos.

Foto: Emisión Noticias RCN

Noticias RCN

junio 01 de 2026
08:50 p. m.
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió su pronóstico nacional del tiempo para los días 2, 3 y 4 de junio, acompañado de un paquete de alertas hidrológicas, de deslizamientos de tierra e incendios de cobertura vegetal.

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El informe advierte que varias regiones del país enfrentarán condiciones de lluvias de intensidad variable y riesgos asociados a la temporada de mitad de año.

Lluvias y crecientes súbitas en varias cuencas

Según el reporte, se mantienen 173 alertas hidrológicas en diferentes áreas hidrográficas, con especial atención en las cuencas de los ríos Magdalena-Cauca, Orinoco, Caribe y Pacífico.

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El Ideam advierte sobre la probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones puntuales en dos subzonas de los ríos Magdalena-Cauca y Orinoco.

La entidad recomienda a las comunidades ribereñas estar atentas al comportamiento de los niveles de los ríos y seguir las medidas de contingencia de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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Riesgo de deslizamientos e incendios forestales

El pronóstico también señala que 264 municipios presentan algún nivel de amenaza por deslizamientos de tierra, con mayor concentración en los departamentos de Santander (27), Antioquia (24), Boyacá (10) y Risaralda (7). En paralelo, se emitieron 99 alertas municipales por incendios de cobertura vegetal, principalmente en Atlántico (19), Nariño (14) y Cauca (10).

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El Ideam subraya que estas condiciones se relacionan con la variabilidad climática y la influencia del fenómeno de El Niño, que ha incrementado la vulnerabilidad en varias regiones.

El informe concluye con un llamado a las autoridades locales y a la población para mantener vigilancia permanente, especialmente en zonas de alta pendiente y áreas rurales, donde los riesgos de deslizamientos e incendios pueden generar afectaciones graves en comunidades y ecosistemas.

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