Nicolás Petro jamás me ha entregado una hoja de vida para que yo le nombre a alguien: Alfonso Prada

En el marco del escándalo por los chats filtrados de Nicolás Petro con su exesposa, Day Vásquez, el ministro del Interior aclaró que en ningún momento habló con el hijo del presidente de la República sobre este tema.

Inicialmente explicó que conoció a Nicolás durante la campaña presidencial, cuando era jefe de debate del ahora presidente Gustavo Petro. El hijo del mandatario era uno de los coordinadores en el departamento del Atlántico, “y me acompañó en distintas reuniones, escenarios”, recordó.

Detalló que “verlo como uno de los dirigentes del Pacto Histórico en el Atlántico” ha sido su única relación con él”. Además, el ministro dijo que solo se ha reunido dos veces con él, exactamente en 2022 y negó que le solicitara cargos:

“Jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre una persona. Jamás hemos hablado de cupos de nada, porque en mi lenguaje no existe la palabra cupos en el Ministerio. Yo no entrego cupos, es una palabra completamente extraña a una conversación”.

Adicionalmente, Prada señaló que se debería ver “en el marco de esa conversación privada”, a qué se refería el diputado Petro y qué fue lo que quiso decir exactamente.

No sé si cuando dijo Prada me dio 10 cupos, se refiera a qué. No voy a especular

Puntualizó que el hijo del jefe de Estado seguramente tendrá que salir a aclarar si efectivamente escribió dicho mensaje, si se refería a Prada como ministro del Interior, a algo relacionado con la campaña, o al Pacto Histórico.

“Le puedo decir a los colombianos que él a mí no me ha entregado ninguna hoja de vida y si la ha llegado a entregar en el Ministerio del Interior o cualquier otra institución, tiene que ser sometidas, todas, a los procedimientos de recursos humanos, pruebas de conocimiento, aptitud”.