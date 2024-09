¿Por qué Migración Colombia le negó la entrada al cantante Amaury Gutiérrez?

En las últimas horas, Migración Colombia inadmitió el ingreso del cantante Amaury Gutiérrez tras llegar de un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos a Cartagena.

El artista denunció a través de sus redes sociales que se encontraba retenido junto a su manager en un cuarto en condiciones poco adecuadas:

A todos mis seguidores y público en general, lamentablemente me veo en la necesidad de informarles que mis presentaciones programadas en Colombia quizás tendrán que ser pospuestas debido a circunstancias y previstas y fuera de nuestro control.

Por su parte, Migración Colombia, a través de un comunicado, explicó las razones por las que el cantante y uno de sus acompañantes fueron inadmitidos en el país.

La razón por la que negaron la entrada de Amaury Gutiérrez a Colombia

Migración Colombia explicó las razones por las que no le fue autorizado el ingreso al país en el aeropuerto de Cartagena, luego de protagonizar un altercado con funcionarios de la terminal aérea.

“El ciudadano estadounidense Yasir Pérez (…) durante el proceso de control migratorio no presentó los documentos requeridos para el ingreso al país”, dice el comunicado.

El ciudadano estadounidense Amaury Gutiérrez interrumpió de manera abrupta y alterada el procedimiento (…) lanzó su pasaporte de manera brusca y mostró una actitud intimidante al intentar salir por la puerta de ingreso, lo que obligó a la intervención del personal de seguridad del aeropuerto y de apoyo de la Policía Nacional.

Migración aseguró que “en consecuencia, se procedió a inadmitir al señor Yasir Pérez, debido a la falta de documentación adecuada para su identificación. Así mismo, se tomó la decisión de inadmitir al señor Amaury Gutiérrez por su conducta perturbadora e irrespetuosa”.

La denuncia de Amaury Gutiérrez por situación en el aeropuerto

Desde su cuenta de Instagram, el cantante anunció que los eventos que tenía en Colombia podrían reprogramarse.

“El departamento de Migración de Cartagena no nos permitió la entrada al país, ni a mí, ni a mi equipo. Nos encontramos retenidos en condiciones que no son las mejores. No nos dejan regresar a Miami o a otro país en una aerolínea diferente, únicamente con la que vinimos y directamente a Miami”, escribió.

Me encuentro en un cuarto con mi manager detenido, durmiendo en el piso y con todas nuestras pertenencias.

Lamentó los inconvenientes para con sus seguidores que lo esperaban en Colombia.

Mientras tanto, Migración Colombia confirmó que “la aerolínea American Airlines retornará al señor Amaury Gutiérrez y a su acompañante a su lugar de origen y este vuelo está programado al mediodía de hoy”.

Otra persona que viajaba con ellos no tuvo inconvenientes para ingresar a Colombia.