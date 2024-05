"Me cayó una moto encima": hablan padres del menor encontrado muerto en Bello, Antioquia tras las lluvias

Sobre las nueve de la mañana de este viernes 24 de mayo las autoridades de Antioquia encontraron el cuerpo sin vida de Diego Alejandro Olarte Berrío, un niño de 7 años que había desaparecido en horas de la noche de ayer en el sector de El Trapiche en Bello.

Diego Alejandro se encontraba con su padre caminando por la calle cuando la creciente de un arroyo, provocada por las fuertes lluvias, se los llevó a una quebrada. Si bien, el padre del menor fue rescatado, el menor fue dado por desaparecido después de que la corriente lo arrastrara.

Hablan los padres del menor hallado muerto en Bello, Antioquia Paula Berrío

Diego Olarte iba de la mano con su hijo con destino a su hogar después de la jornada escolar cuando fueron sorprendidos por la creciente de un arroyo causada por las fuertes lluvias que afectaron varios sectores de Bello.

“Yo iba con él, pero nos tragó ese hoyo y me cayó una moto encima”, narra Diego quien fue rescatado por los vecinos, que, a pesar de los esfuerzos, no lograron sacar al menor de edad.

El hombre, al ver la situación de su hijo, intentó ayudarlo pero no era capaz de mantenerse en pie después del golpe recibido por la moto, “como no me sentí incapaz, fui a buscar a mi mujer para que me ayudara a buscar”, recuerda el hombre.

“Cuando sacaron a mi esposo ya no fueron capaces de sacar al niño al niño”, recuerda Paula Berrío, mamá del menor.

A pesar de los esfuerzos de la comunidad y las autoridades, Diego Alejandro Ospina Berrío fue hallado sin vida.

Las labores de rescate para encontrara al niño de 7 años desaparecido tras las lluvias

"Lastimosamente, estamos en la búsqueda de un menor de 7 años, el cual por información de la señora madre y su señor padre se encuentra desaparecido", informó ayer en horas de la noche el teniente Cristian Sánchez Marín, del cuerpo de Bomberos de Bello

Más de 60 unidades se concentraron en las labores de búsqueda y rescate que se extendió desde el cauce de la quebrada La García hasta llegar a límites con el río Medellín.