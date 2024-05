Nos encontramos haciendo la trazabilidad de los hechos: comandante de la Policía de Bogotá sobre asesinato de director de La Modelo

En horas de la noche de este jueves 15 de mayo fue asesinado el coronel (r) Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo en Bogotá mientras este se movilizaba en un vehículo del Inpec sobre la carrera 30 con calle 80.

Las autoridades afirman que un parrillero que iba en una motocicleta fue quien hizo el único disparo contra la camioneta en la que iba el director de la cárcel.

El brigadier general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá afirmó que desde la institución ya se encuentran adelantando investigaciones para esclarecer los hechos empezando con los sucedidos el 9 de marzo cuando dispararon en contra de la fachada de la mencionada cárcel.

Además ya se encuentra haciendo “la trazabilidad desde que salió el señor director de La Modelo desde la cárcel a las 4 de la tarde [cuando] dejaron al señor subdirector en su residencia y unas cuadras más tarde nos sucede este hecho”, aseguró el general Gualdrón.

Bogotá bajo plan candado tras asesinato del director de la cárcel La Modelo en Bogotá

Tras el atentado, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se pronunció sobre los hechos y aseguró que en la capital del país se desarrollaba un plan candado para dar con los criminales.

“En este momento hay un plan candado en Bogotá para capturar a los asesinos y voy hacia consejo extraordinario de seguridad en unos minutos”, aseguró el ministro.

El consejo extraordinario de seguridad se desarrolla en las instalaciones de la Policía de Bogotá y cuenta con la presencia del comandante de la institución, el general William Salamanca y el mencionado ministro.

El coronel Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, había sido amenazado a inicios de mes

Elmer Fernández fue nombrado como director del centro penitenciario el 4 de abril, poco más de un mes después de su posicionamiento, recibió un panfleto amenazante en contra de él y su familia al parecer relacionado a las actividades de control y requisa en el interior del centro penitenciario.

Es posible que alias Pipe Tuluá, un peligroso privado de libertad, esté presuntamente relacionado al asesianto de Fernández, pues este mismo recluso estaría amenazando a directivos del Inpec.

Elmer Fernández es el quinto funcionario del Inpec asesinado este año en Colombia

Con la muerte de Fernández, ya son cinco los funcionarios del Inpec asesinados este año en Colombia. El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, aseguró que se han recibido cerca de 500 denuncias por amenazas.

Óscar Robayo, presidente del sindicato del Inpec a nivel nacional, se pronunció sobre el asesinato de Fernández y pidió acción del Gobierno Nacional.

“Hacemos una llamado al gobierno Nacional porque toda la carga está quedando en el director General del Inpec y el ministro Néstor Osuna y ellos no tienen la competencia para salvaguardar esto [...] Esos consejos de seguridad no están haciendo bien la labora ni están tomando buenas decisiones porque se sabe que esos internos no pierden su poder delincuencial estando detenidos”, dijo Robayo.