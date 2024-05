¿Por qué el director de La Modelo no contaba con seguridad a pesar de las amenazas? El Inpec responde

El coronel en retiro Elmer Fernández desde hace un mes había asumido la dirección de la cárcel La Modelo de Bogotá y el pasado 9 de mayo denunció que a través de panfletos había recibido amenazas contra él y su familia.

Hace siete días le hicieron saber del plan criminal para acabar con su vida y la de su familia. Dos panfletos escritos con la misma letra advertían del siniestro: “De parte de Pedro Pluma para el director que si le vuelve a meter de requisa para el patio le mato la familia (…) Para que vea que sí tengo poder y si me trasladan le mato la familia”.

Una de las primeras hipótesis que manejan las autoridades es que detrás del crimen podría estar alias Pipe, una de los cabecillas de la banda criminal La Inmaculada, quien desde abril enviaba amenazas a funcionarios del Inpec para ser trasladado de la cárcel de Valledupar.

¿Por qué el director de La Modelo no tenía carro blindado?

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, aseguró que son cinco los funcionarios asesinados en 2024 y que se han recibido cerca de 500 denuncias por amenazas.

"¿Por qué no me se movilizaba con camioneta blindada? porque no tenemos las capacidades para poderle blindadas a todos. Es más, no tenemos ningún director con camioneta blindada, él se desplazaba en un vehículo oficial asignado por el Inpec, con un conductor del Inpec", dijo el coronel Gutiérrez.

Agregó que su caso estaba en estudios de nivel de riesgo. “ La amenaza fue hace una semana, fue el 9 de mayo, y estaba en estudios para establecer el nivel de riesgo y demás”.

