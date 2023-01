Habitantes de Pitalito despidieron a María Camila, la menor asesinada en medio de un intento de abuso sexual

Seguimos acompañando a la familia de María Camila Plazas, la niña de 10 años que fue asesinada por un hombre que intentaba abusar de ella y que acababa de salir de prisión, luego de estar recluido por delitos sexuales.

Este 30 de enero, allegados, vecinos y toda la población de Pitalito, Huila, le rindieron un homenaje a la pequeña durante un multitudinario sepelio.

Dolor y rabia son los sentimientos que embargan a los habitantes del municipio de Pitalito, sur del Huila, tras el asesinato de María Camila, la pequeña de 10 años que fue atacada por un hombre de 27, quien había salido de la cárcel apenas dos días atrás, y que ingresó a la casa donde se encontraba la niña para intentar abusar de ella.

“Es un dolor muy inmenso, saber que hoy es el último día que podemos ver a esa negra, nos parte el corazón en mil pedazos”, manifestó Natalia, prima de María Camila.

La abuela de la pequeña, quien se interpuso para proteger a su nieta, también fue víctima de los ataques del asesino. En consecuencia, la mujer de 67 años permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos de un centro asistencial.

Ni la mascota de la pequeña Camila se salvó del atroz crimen, pues al intentar proteger a la niña fue atacada por el criminal y falleció.

Por su parte, la familia de la pequeña pide a las autoridades que se haga justicia y que el hombre que asesinó a María Camila no regrese a las calles, esto teniendo en cuenta que el sujeto ya contaba con antecedentes por actos sexuales abusivos, injuria por vías de hecho y hurto.

No queremos una familia más que esté pasando por este dolor, no queremos una muerte más, no queremos una violación más