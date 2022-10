El hacinamiento también preocupa en Cartagena: este es su crudo panorama

Noticia RCN no le quita el foco a la denuncia que se hicieron este domingo sobre el grave hacinamiento que se vive en las estaciones de Policía de Bogotá.

Como medio se decidió mirar esta situación en otras ciudades y, para preocupación de todos, se pudo comprobar que este drama se repite de manera alarmante en otras capitales. En Cartagena, la crisis es prácticamente insostenible y las condiciones de los detenidos son lamentables.

En las imágenes que se revelan en el video de esta nota se puede ver una sala de detención temporal con cuatro celdas con capacidad para veinte detenidos. Ante la necesidad de espacio, debió habilitarse el patio interno, para ampliar la capacidad a cincuenta personas, pero realmente alberga a más de 130.

Un lugar donde no hay camas, se duerme en el piso o en improvisadas hamacas y donde, a pesar del encierro, se vive casi a la intemperie.

El hacinamiento se repite en todos los centros de detención temporal en Cartagena. La estación Los Caracoles con capacidad para 40 detenidos tiene 119. El cuartelillo de Olaya, para 50 detenidos, está la doble de su capacidad. La estación 20 de Julio, recién readecuada, tiene capacidad para 300 cupos que ya fueron ocupados.

Las denuncias

“Hoy, de acuerdo a las estadísticas, en Cartagena solamente se capturan más de 12 personas diarias, por diferentes delitos y la Policía no puede de ninguna manera parar lo que están haciendo, la Policía no puede suspender su deber misional que es la vigilancia, no puede desatender sus compromisos institucionales por atender una obligación que es del ministerio de justicia”, dijo el abogado Hollman Ibáñez.

El hacinamiento en los centros de detención temporal en Cartagena no es solo cuestión de espacio, la situación es tan grave que no sólo no hay cómo acomodarse para dormir, tampoco hay baños suficientes y las condiciones de salud de varios detenidos, resultan preocupantes.

Al no ser personas condenadas por la justicia, la responsabilidad por ley recae en la administración distrital. En este caso, en la Secretaría del Interior de Cartagena, desde donde dicen, hacen todo lo posible.

“Estoy buscando recursos para poder garantizar la alimentación a una fracción pequeña que no tiene red de apoyo en Cartagena y estamos viendo cómo hacer para garantizar la alimentación”, comentó Ana María González, secretaria del Interior.

Sin embargo, otra es la realidad que aseguran familiares y detenidos.

“No, no es cierto, no hay una sola donación, no hay un solo hecho palpable de la administración distrital de Cartagena, que dé cuenta de lo que está pasando allá en esas carceletas, cualquiera de las tres que están en la ciudad de Cartagena, los presos están abandonados a su suerte”, añadió el abogado Ibáñez.

Los centros de detención temporal fueron creados para que los detenidos permanecieran un máximo de 36 horas, mientras se decide su situación judicial, sin embargo, la mayoría de ellos hoy alberga hombres privados de la libertad, desde hace meses e incluso años.