Así fue el accidente de la avioneta ambulancia en Antioquia: hablan los testigos

En horas de la mañana del jueves 21 de marzo las autoridades reportaron el accidente de una aeronave en zona rural de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Dentro de la avioneta había cuatro tripulantes que fallecieron debido al accidente.

La Dirección Técnica de Accidentes de la Aeronáutica Civil ya ha iniciado las investigaciones para determinar las razones tras el desplome de la avioneta ambulancia en la vereda de El Roble, norte del departamento.

La aeronave había salido después de las 6:00 a. m. desde el aeropuerto de Los Garzones de Montería, rumbo al Olaya Herrera en Medellín y perdió comunicación pocas horas después de despegar.

La @DIACC_COL de @AerocivilCol investiga las causas del accidente de la aeronave tipo Beech C90 King Air con matrícula HK4684, que prestaba servicios de ambulancia en la ruta Montería - Medellín.



La aeronave se precipitó a tierra en área de Santa Rosa de Osos con 4 ocupantes. — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) March 21, 2024

Así fue el accidente de la avioneta ambulancia en el norte de Antioquia

Pocos minutos después del despegue de la avioneta ambulancia de placas HK4684 esta perdió la comunicación, sin embargo, hacia las 8:00 de la mañana las autoridades confirmaron la caída de la aeronave sobre un potrero en la vereda de El Roble.

“La aeronave venía bajito. Llegó a esquivar los parales de la luz que están el bordo del pavimento y ahí fue cuando vimos que la aeronave no dio la vuelta, si no que cogió caña abajo y ahí fue que se sintió el golpe. Ya no hubo nada que hacer”, contó Carlos Barrientos, habitante de Santa Rosa de Osos y testigo del accidente.

El coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Antioquia detalló que la aeronave era propiedad de la empresa Sky Ambulance.

Después de chocar contra el suelo, la aeronave se prendió fuego y explotó. Tras escuchar el estruendo inicial, habitantes de la vereda se acercaron a intentar ayudar a los tripulantes pero no recibieron respuesta.

Al sitio del accidente llegaron integrantes de la Policía Nacional, que corroboraron el accidente, precedido por una explosión, y el fallecimiento de los cuatro ocupantes del aparato.

¿Quiénes fueron las personas fallecidas tras el accidente de avioneta?

Los cuatro tripulantes que iban al interior de la avioneta ambulancia y que, lamentablemente, fallecieron fueron identificados ayer.