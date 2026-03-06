Así transcurre la jornada del día sin carro y sin moto en Villavicencio

Este miércoles 3 de junio, Villavicencio inició una nueva jornada del día sin carro y sin moto. Esta medida busca reducir las emisiones contaminantes.

La restricción inició a las 6:00 a.m. y ha contado con cuatro puestos de control en puntos estratégicos de la capital del Meta.

¿Qué balance deja la jornada?

Luis Fernando Ramírez, secretario de Movilidad de Villavicencio, señaló que la jornada ha transcurrido con total normalidad, aunque ha habido ciudadanos que han intentado pasar por encima de la normativa.

Por eso, se han impuesto sanciones e inmovilizaciones. Con corte a las 10:34 a.m., cuatro horas después de la puesta en marcha de la medida, cuatro grúas habían partido desde el puesto de control en la avenida 40 con vehículos y motocicletas.

Cabe precisar que la medida no aplica para vehículos híbridos, eléctricos, a gas, aquellos destinados a emergencias, los oficiales de las entidades, de servicios públicos y los de empresas de domiciliarios.

¿Para quiénes no aplica la medida?

El balance precisa que la mayoría de los conductores han sido sancionados por no saber que hoy era la medida.

Para aquellos que transiten o necesiten ir a los municipios cercanos, se habilitó un corredor en tránsito. Ahora bien, las personas que viajan desde Bogotá no tienen inconveniente para tomar el anillo vial que conecta con Acacías, Puerto López y la vía hacia Restrepo.

A modo de complemento, las autoridades ya dispusieron de un ciclopaseo con una ruta de 14 kilómetros diseñada para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y sostenible.