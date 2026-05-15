Video captó brutal accidente en Villavicencio: joven murió tras salir expulsada de una camioneta

Un fuerte accidente quedó registrado en video en la noche del 14 de mayo en Villavicencio cuando una camioneta blanca perdió el control en plena glorieta de ingreso al barrio Ciudad Porfía, chocó contra varios puestos de tintos y terminó dando al menos tres vueltas sobre la vía.

Las imágenes, publicadas por el periodista James Informa, muestran la magnitud del accidente y el caos que se generó segundos después del fuerte impacto.

Lo que más ha llamado la atención es que, tras el volcamiento, dos jóvenes salieron del vehículo corriendo y llevándose las manos a la cabeza, aparentemente sin entender lo que acababa de ocurrir.

¿Qué ocurrió en la glorieta de Porfía?

El siniestro vial se presentó sobre la vía Villavicencio – Acacías, exactamente a la altura de la glorieta de ingreso a Ciudad Porfía.

En el accidente estuvieron involucrados una camioneta Toyota RAV4 modelo 2020 de placas GLV-744 y un automóvil Audi A3 modelo 2015 de placas IDZ-505.

Según el reporte preliminar de las autoridades, ambos vehículos transitaban en sentido Villavicencio – Granada cuando, al aproximarse a la glorieta, perdieron el control.

¿Quiénes conducían los vehículos?

De acuerdo con la información oficial conocida hasta el momento, la camioneta Toyota era conducida por Juan Felipe Ladino Useche, de 17 años.

Por su parte, el Audi A3 era manejado por Juan Felipe Riveros Gómez, también menor de edad.

Las autoridades indicaron que ambos conductores resultaron ilesos pese a la gravedad del choque y a la destrucción que dejaron los vehículos.

¿Quién fue la víctima fatal?

La víctima mortal fue identificada como Hanna Sofía Moreno Salinas, una joven que viajaba como acompañante en uno de los vehículos involucrados.

Según confirmaron las autoridades, la joven falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el accidente.

También se conoció que otra menor de edad, hermana de la víctima, salió ilesa del siniestro.

¿Cuál es la principal hipótesis del accidente en la glorieta de Porfía, Villavicencio?

Las unidades de tránsito y transporte del Meta avanzan en las investigaciones para esclarecer qué provocó el accidente.

Sin embargo, el reporte preliminar señala que una de las principales hipótesis es el exceso de velocidad.

Las autoridades buscan establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la secuencia que terminó en la pérdida de control de los vehículos y el violento volcamiento de la camioneta.