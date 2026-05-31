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200 caimanes llaneros en cautiverio estarían sin alimento hace más de 70 días: 3 perdieron la vida en Villavicencio

La controversia animalista ha aumentado tras registrarse la muerte de otro caimán llanero en Villavicencio. Autoridades ya se pronunciaron.

Foto: Ministerio de Ambiente.
Foto: Ministerio de Ambiente.

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
03:54 p. m.
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Hay gran controversia ante la situación por la que están atravesando cerca de 200 caimanes llaneros en cautiverio, especie en vía de extinción, que actualmente se encuentran en tres lugares distintos en Villavicencio.

Mauricio Salazar, ambientalista y defensor de esta especie, aseguró que estos caimanes, que se encuentran en el predio privado Merecure en Villavicencio, la Estación de Biología Tropical Roberto Franco y la Universidad de los Llanos sede Barcelona, estarían viéndose afectados por presunta “falta de alimento y abandono de sus cuidadores”.

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¿Quién se tiene que hacer cargo de los animales?

Esta situación se ha presentado en medio de desórdenes administrativos, pues los ejemplares se encuentran hacinados y sin alimento en tres lugares distintos.

La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional asegura que ya se habrían liquidado los convenios con el parque privado Merecure y Unillanos por lo que estas dos entidades serían las responsables de los ejemplares. No obstante, sus representantes aseguraron que la obligación recae sobre el Ministerio de Ambiente.

Por su parte, la Gobernación del Meta manifestó que no es responsable de alimentar a los 323 caimanes. El secretario del Medio Ambiente de la Gobernación expresó esperar la reunión con el Ministerio de Ambiente, según informó la FM.

¿Cuál fue la respuesta del Ministerio de Ambiente?

Según un reciente comunicado, por parte de la institución, el Gobierno avanza en un plan para proteger al caimán llanero por lo que se encuentran liderando acciones técnicas, científicas e interinstitucionales para fortalecer su conservación, recuperación y liberación en hábitats naturales.

Algunas de las acciones que exaltaron son: convocatoria del Comité de Especies Amenazadas con expertos nacionales e internacionales, primera fase de liberación y repoblamiento junto a Cormacarena, medidas de manejo reproductivo preventivo para reducir riesgos de sobrepoblación bajo cuidado humano y la articulación con universidades, autoridades ambientales y entidades nacionales para fortalecer el manejo y conservación de la especie.

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Reacciones desde el sector animalista

Según la senadora Andrea Padilla, ya se habrían presentado 15 muertes a causa de la falta de alimento entre 70 y 90 días. También se suman a las agresiones entre los individuos, desnutrición, enfermedades, graves condiciones del cautiverio y hacinamiento severo.

“Ahora resulta que el Ministerio de Ambiente no actuará sino hasta el 22 de junio. ¿Más de 20 días tendrán que aparecer criaturas vivas que están muriendo de hambre? Por favor, actúen con urgencia”, aseguró.

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