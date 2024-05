Los ataques con ácido no paran en Bogotá: 35 casos fueron por violencia intrafamiliar

Aunque pareciese que los ataques con ácido habían disminuido, en Bogotá, en lo que va corrido del 2024 se han presentado ocho ataques.

“En Bogotá hemos observado que entre el 2018 y el 2023 se presentaron 172 ataques con ácidos, de esos más o menos 35 corresponden a violencia intrafamiliar y el resto a fenómenos que ocurren en riñas o en la calle”, aseguró Viviana Barberena, Veedora distrital.

Las localidades que más delitos de este tipo presentan son Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy, Bosa y Engativá.

La mayoría de las víctimas de ataques con agentes químicos en Bogotá son hombres

Del total de las víctimas de ataques con ácido en la capital, la mayoría son hombres, sin embargo, esto depende del tipo de violencia bajo el cual se haya perpetuado.

“Cuando la violencia es intrafamiliar, la gran mayoría de las veces, la víctima es una mujer, pero cuando es otro tipo de agresión, la mayoría de las víctimas son hombres”, aclara Barberena.

Sergio es un hombre bogotano sobreviviente de una ataque con ácido. “Perdí el ojo izquierdo, tengo múltiples cicatrices en la cara y en los brazos”, dice el joven.

Sergio fue atacado hace varios años pero aún se desconoce quién fue el agresor, pues, según afirma, las autoridades no han actuado. “A mí me atacaron con ácido. Había cámaras y nunca las buscaron. En mi caso no se hizo nada”, sentencia.

Los riesgos de un ataque con ácido

“Las quemaduras químicas son lesiones muy complejas porque la lesión se puede presentar en la zona donde entró en contacto el químico, pero también puede haber absorción sistémica causando lesiones en órganos y sistemas a distancia. Pero también porque estamos contrarreloj”, aclara Viviana Gómez, jefa de la unidad de quemados de la clínica Fundación Santa Fe.

Además, la doctora Gómez afirma que, en la mayoría de los casos, las áreas más afectadas por estos ataques son el rostro y la zona genital.

“Cuando cae en la cara, la afectación en el rostro en los pacientes, dependiendo de las secuelas, puede llegar a generar en ellos que no se reconozcan”, asegura la médico.