Audios probarían que el crimen del hombre que pedía dulces con su hija en Soacha fue pasional

En las últimas horas la Policía Metropolitana de Soacha confirmó que se lograron dos nuevas capturas de personas que estarían involucradas en el crimen del hombre de 29 años que iba con su hija de tan solo tres, pidiendo dulces la noche de Halloween, en el barrio Ciudad Latina, en el municipio de Soacha. Son tres las personas que están siendo judicializadas por este caso.

En videos aficionados quedó registrado el momento exacto en el que el homicida se acerca poco a poco a su víctima, que caminaba por las calles de la mano su pequeña hija. Al apartarse un poco de la multitud disfrazada que recolectaba dulces en la zona, el criminal aprovechó y le disparó a quemarropa.

En las imágenes también se logra ver el momento en el que el sicario huye en una motocicleta que minutos antes venía siguiendo a la víctima. Hasta el momento son tres las personas capturadas y puestas a disposición de las autoridades por el homicidio de este hombre.

Asesinato en Soacha sería un crimen pasional

Las autoridades judicializaron y enviaron a la cárcel a los tres presuntos responsables del escabroso asesinato de un hombre en Soacha, durante la noche de Halloween, cuando pedía dulces con su hija.

El material probatorio recolectado por la Fiscalía indica que el homicidio estaría relacionado con un crimen pasional. Así lo revelan audios obtenidos por el ente investigador, donde los criminales estarían planeando el homicidio:

- Presunto autor intelectual: “Al man si quieren que lo desaparezcan, pero a la mujer mía, que anda con él, no me la toquen, no me le vayan a hacer nada.

- Presunto autor intelectual: Y le ponen una nota que diga ‘por mala paga’, y sale, lo sacan, lo borran del mapa.

Otros audios de mensajería instantánea revelan que, además, los presuntos responsables pretendían robar un vehículo de carga con el que trabajaba la víctima para posteriormente escapar a Ecuador.

- Presunto autor intelectual: Ese carro está nuevo. Y si lo van a coger, lo cogen cargado de mercancía”.

No aceptaron cargos los presuntos asesinos de Soacha

En tan solo 72 horas, las autoridades lograron la captura de tres sujetos que estarían involucrados en el asesinato de Yefferson Alexander González, de 29 años, quien caminaba junto a su pequeña hija cuando fue atacado a disparos en plena vía pública de Soacha.

Las tres personas en poder de las autoridades son de nacionalidad venezolana, dos de ellos de 19 y 23 años.

Carlos silva, director de Fiscalía seccional Cundinamarca, indicó que el fiscal del caso les imputó cuatro delitos, entre ellos homicidio agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.