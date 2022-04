Amenazando con explosivos, así era como operaba banda extorsionista desde la cárcel

Luego de una intensa investigación por parte del Gaula de la Policía, finalmente, las autoridades dieron con una banda que extorsionaba a ciudadanos desde cárceles ubicadas en Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander.

Según información de inteligencia, los sujetos llamaban a sus víctimas para intimidarlas con supuestos explosivos a cambio de una gran suma de dinero.

“Destápela para que mire hermano, destápela, ahí hay un explosivo para que no se mueva y no vaya a cometer un error hermano, destápela con cuidado, y no le haga nada, destápela con cuidado”, se escucha en uno de los audios en poder de las autoridades.

En una conversación con una de las víctimas se puede ver el modus operandi de los criminales para intimidar a las personas y conseguir su objetivo.

Delincuente: “Verifique usted qué hay ahí y ahí sí dialogamos, ¿entendido? Destape la caja por favor”

Víctima: “¿Y qué tal qué al destaparla, irla destapando se explote?”

Delincuente: “No, no, ella no se explota porque se activa por control remoto, no se preocupe”.

Las autoridades revelaron que la organización les informaba a las víctimas que se encontraban en zona terrorista, por lo que debían pagar grandes montos de dinero para no sufrir daños.

“Posteriormente, les manifestaban a los afectados que se encontraban en una zona de injerencia terrorista, que la supuesta encomienda contiene en la caja un artefacto explosivo, que si se niega a darle información de sus familiares y no pagar una extorsión que oscilaba entre 1 y 7 millones de pesos por su rescate detonarían el vehículo con ellos en su interior”, dijo el coronel Juan Miguel Thiriat, director Gaula de la Policía.

Así las cosas, quienes coordinaban desde las cárceles, seguirán probablemente haciendo de las suyas, ya que no fueron trasladados a otros centros carcelarios; mientras que cuatro personas fueron capturadas y enviadas a prisión por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.

