Recién nacido habría muerto por grave crisis económica en el Hospital General de Medellín

La crisis económica que atraviesa el Hospital General de Medellín (HGM) es grave. La misma institución reconoció que tiene un déficit económico y que no hay cómo pagarles a muchos de sus funcionarios, quienes han tenido que renunciar, afectando la prestación del servicio médico.

Noticias RCN conoció el caso de la madre de un recién nacido que murió al no ser operado de urgencia porque los médicos no tienen contratos.

Desde el sindicato del HGM dicen que desde hace varios meses no están recibiendo su sueldo. Por su parte, el hospital reconoció la crisis y explicó que es porque las EPS no pagan los servicios a la institución.

Trabajadores del Hospital General de Medellín sin sueldo

Trabajadores del HGM denuncian que llevan meses sin recibir sueldo y que, aunque han hecho acuerdos de pago, no se han cumplido. Edwin Palacio, enfermero del hospital, aseguró que "a los especialistas les deben dos meses, al personal de enfermería o asistencial, que es el que más sufre por el tema salarial, se les debe un mes, pero si les dijeron que les van a pagar del 1 al 5, pero se llega el 8 o el 10 y no les han pagado. Entonces empieza la casa a sufrir las consecuencias".

En un comunicado, el Hospital General reconoció la crisis:

La cartera del HGM ronda hoy los $260.000 millones de pesos, de los cuales $80.000 millones corresponden a EPS liquidadas, y los restantes $160.000 millones se concentran en entidades a las cuales se les radican las respectivas cuentas de cobro y no abonan lo suficiente.

Mamá denunció la muerte de su bebé por crisis del HGM

La madre de un recién nacido llegó al hospital y su bebé tuvo que ser internado de inmediato, pero con el paso de las horas el estado de salud del bebé se agravó.

"Hay que operarlo de inmediato porque tiene una perforación, hay que hacerlo de inmediato porque no sabemos desde qué horas lo tienen. Yo le pregunté que si el niño venía desde ayer, así por qué no lo habían hecho antes. Yo los veía a todos muy normal", comenzó a relatar la madre.

Dice que la crisis económica y de personal del hospital afectó la atención.

Se dieron las 12:00, la 1:00, las 2:00 y yo dije, pero ¿por qué al niño no lo operan? Y me dicen lo que pasa es que el cirujano pediatra que había aquí renunció ayer por falta de pago, así que hay que remitirlo a otro hospital urgente, pero la remisión nunca llegó.

La madre del recién nacido denunció que "el niño falleció a las 4:50 por falta de un cirujano. Mi niño se pudo haber salvado porque él aguantó demasiado, pero no hubo los recursos, no estuvieron pendientes, no le hicieron un chequeo, no estaban los contratos al día, yo creo que si los contratos estuvieran al día, estuviese el cirujano, lo hubiesen atendido a tiempo, mi niño se hubiera salvado".

Crisis en servicios de neonatos y obstetricia

Se estima que al año en Medellín nacen 27.000 bebés, pero la atención para neonatos, embarazadas y demás servicios está cada vez más escasa.

En el segundo semestre del año, seis IPS que prestan servicios de obstetricia dejaron de hacerlo.

De acuerdo con Laura Estefanía Morales, líder del Observatorio de Mujeres de la Personería de Medellín, aseguró que "hoy se convierte en un riesgo no solo por el cierre de servicios del Distrito, sino que es una problemática que se está dando a nivel de Antioquia y Colombia, entonces los cierres en otras áreas del departamento hacen que recaiga toda la presión sobre los servicios. Vamos a tener una mayor complejidad en la atención y una precarización de la misma".

El cierre más reciente lo hizo el Hospital San Vicente Fundación, lo que agrava la situación es que se trata de la única IPS especializada en cardiología para pacientes obstétricas.

"Teniendo en cuenta que nuestra participación en la atención del servicio de maternidad es de solo el 4% en la ciudad, Hemos tomado la decisión de dar el cierre del servicio de maternidad a partir del 31 de octubre del año 2023", indicó Andrés Zapata, director médico de la Unidad de Adultos del Hospital San Vicente.