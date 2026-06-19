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Buscan en Tolima a un hombre que fue arrastrado por la creciente del río Sumapaz

El hombre desapareció el pasado 14 de junio cuando cayó al río Sumapaz en el sector de Pandi.

Noticias RCN

junio 19 de 2026
02:13 p. m.
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En Tolima, sigue la búsqueda de un hombre de 34 años que cayó al río Sumapaz el pasado domingo 14 de junio. Una creciente lo arrastró y los equipos de búsqueda siguen adelantando labores para encontrarlo.

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Han sido seis días de angustia para la familia de Alberto Calderón, de quien lo último que se supo es que se encontraba en el sector de Pandi. Estaba con su pareja cuando ocurrió la emergencia.

¿En qué parte lo vieron por última vez?

Luz Marina Silva, la mamá de Calderón, aseguró que su esposo le dio la noticia: “Llegó todo asustado y me dijo que una creciente súbita se llevó a los muchachos. Primero se llevó a él uno y el otro, por salvarlo, también se lo llevó”.

“La creciente lo subió y lo bajó. Esa fue la última vez que él lo vio”, narró Silva sobre el momento en el que lo perdieron de vista. Los organismos de control mantienen una intensa operación en varios puntos.

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El comandante de Bomberos de Melgar, sargento Samir Sánchez, sostuvo que la búsqueda se ha desarrollado en el sector de Pandi – Boquerón. También dijo que las labores han sido minuciosas e incluso han contado con el apoyo de las unidades en Fusagasugá.

¿Ha habido algún indicio?

“El río, hasta hoy, comenzó a bajar el nivel y se estima que hoy pueda flotar el cuerpo y dar con la ubicación”, precisó Luis Fernando Vélez, mayor de la Defensa Civil. La familia sigue a la espera de noticias que puedan ser alentadoras.

La emergencia comenzó a ser atendida desde las 8:16 a.m. del 15 de junio. En lo corrido de la primera jornada, se llevaron a cabo labores de reconocimiento de terreno, evaluación de riesgos, búsqueda superficial y rastreo en puntos estratégicos.

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