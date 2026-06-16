¿Dónde está Tatiana Hernández? La nueva hipótesis de la Fiscalía sobre la desaparición de la joven

Tatiana Hernández era una estudiante de medicina de 23 años, que soñaba con convertirse en la mejor profesional, algo que empezó a tomar forma cuando llegó a Cartagena para hacer sus prácticas profesionales.

Sin embargo, el 13 de abril de 2025 todo cambió para siempre. Salió a caminar por la bahía y sobre las 5 de la tarde desapareció de forma extraña, dejando como únicas pistas unas sandalias y un celular.

Desde ese día, sus padres no han dejado de buscarla. Lucy, su mamá, la recuerda como alguien alegre, espontánea, humana y alguien dedicada a unir a las personas.

Desde que estaba en bachillerato supo que quería ser médico, una idea que sus padres apoyaron sin dudar. Ese sueño la llevó a Cartagena, ciudad que empezó a convertirse en su segundo hogar.

Sin embargo, esa misma ciudad se convirtió en el escenario de una tragedia que no tiene explicación aún. La última imagen conocida de Tatiana dura pocos segundos y allí se le ve sentada en un espolón. Después de eso, su rastro desapareció completamente.

La hipótesis de la Fiscalía en el caso de Tatiana Hernández

El estrés por la carga académica y asumir el mundo laboral fue una de las principales hipótesis de las autoridades para explicar la desaparición.

Según uno de los investigadores del caso, hay razones para pensar que en ese momento el estado de ánimo de Tatiana había decaído. Una de las pruebas es una autobiografía escrita por la joven, en la que habla sobre su profesión y hechos de discriminación que tuvo que atravesar en la universidad por cuenta de los episodios de epilepsia que padecía y por los cuales tuvo que ser medicada.

Dicho documento escrito por ella señala que se sentía estigmatizada por padecer epilepsia, por su condición de mujer y las dificultades que le representaba pedir ayuda.

Son situaciones a las que me he visto expuesta durante mi vida. Aunque no puedo modificar las enfermedades que me han diagnosticado, ni el pensamiento de las personas a mi alrededor, he podido aprender a sobrellevarlo paso a paso.

Para los investigadores, esta sería una carta de despedida por un profundo dolor que sufría. Una de las hipótesis del caso apunta a un posible suicidio, pero para su mamá esa conclusión no cierra el caso, sino que deja más preguntas.

Si Tatiana salió sola a caminar, ¿qué ocurrió después de esa última imagen?

Una búsqueda incansable de la familia

La Fiscalía estudia señales de agotamiento, dolor emocional y un posible suicidio, aunque su mamá sigue soñando con ella y asegurando que la joven está viva esperando ser rescatada.

Entretanto, en las calles de Cartagena, la señora Lucy sigue pidiendo justicia y ayuda para encontrar a su hija, asegurando que las autoridades no le han prestado la atención suficiente al caso que tiene en duelo a su familia.

Los padres de Tatiana aseguran que en Cartagena hay “un pacto de silencio”, por lo que insiste en regresar a la ciudad, al punto en el que fue vista su hija por última vez para tratar de entender qué pasó.

Pega carteles, pregunta, escucha versiones y vuelve a preguntar, aunque para muchos parezca inútil seguir la tarea.

No obstante, las autoridades tienen otro punto de vista del caso. Se habla de una profunda depresión, al parecer desatada tras un viaje efectuado un año antes a La Guajira por cuestiones académicas.

Allí, la joven se encontró con una realidad dura al atender a comunidades que intentó acompañar. Pero ese viaje también aparece hoy entre el rompecabezas de la investigación.

La nueva línea que maneja la Fiscalía tiene que ver con el posible suicidio de Tatiana, aunque su familia se niega a creerlo. El padre de la joven asegura que la Fiscalía les mintió de muchas maneras.

Otro de los líos en la recolección de pruebas ha sido la falta de cámaras de seguridad en el sector en el que desapareció Tatiana.

¿Un hombre mayor se llevó a Tatiana?

Entretanto, distintas versiones siguen llegando a la familia. Testigos con historias sobre un supuesto hombre adulto y extranjero que se habría acercado a Tatiana en el espolón y con el cual se habría ido caminando.

Eso genera nuevas preguntas en el caso, pues podría tratarse de un secuestro o de una red de trata de personas, ya que aún no se ha encontrado ningún cadáver.

Yo siento que Tatiana está viva y está luchando por salir de algún lugar donde se encuentre.

A la familia la han estafado con engaños, asegurando que tienen a la joven y jugando con su desespero por encontrarla. Las autoridades tienen conocimiento de eso, así como de las amenazas que han recibido los padres por parte de criminales de la costa Caribe.

El desespero también abrió la puerta a supuestos brujos y médiums que prometían a la familia darle respuestas a cambio de dinero. Personas en el exterior, incluso, han contactado a doña Lucy para brindarle apoyo.

Pero ni las llamadas, ni los testigos, ni los videntes pueden entregar pistas concretas sobre el paradero de Tatiana.

La Armada, que encabezó los operativos, asegura que agotaron todos los recursos posibles para hacer la búsqueda en mar. Sin embargo, esta no dio frutos.

En las extracciones del teléfono de Tatiana aparecen fotos de ella llorando, de medicamentos y algunas pruebas de malestar emocional que enviaba a su novio.

Mientras tanto, en la casa de Tatiana la vida está en pausa, mientras sus padres se preguntan a diario, ¿en dónde está su hija?