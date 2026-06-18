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Colombia

Jaguar rescatado en la U. Nacional sede Amazonía desapareció del centro donde estaba bajo resguardo

Autoridades mantienen operativo de búsqueda mientras crece la preocupación por su posible contacto con humanos.

Jaguar escapó del resguardo en Leticia
Foto: Instagram / @Andreanimalidad

Valentina Bernal

junio 18 de 2026
11:50 a. m.
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En días recientes, un jaguar de aproximadamente 120 kilos apareció dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia sede Amazonía, en Leticia, generando la activación inmediata de un operativo especializado para proteger tanto al animal como a la comunidad.

El ejemplar fue hallado en condiciones delicadas, con signos de agotamiento extremo y posible letargo. Tras varias horas de intervención coordinada entre autoridades ambientales y equipos veterinarios, el felino fue sedado y trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpoamazonia.

¿Qué pasó con el jaguar que apareció dentro de la Universidad Nacional en Leticia? Esto se sabe
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Según los reportes técnicos, una de las hipótesis preliminares sobre su estado de salud incluye una posible infección cutánea, aunque también se advirtió que habría llegado herido y exhausto, posiblemente tras huir de una amenaza externa.

La intención de las autoridades era estabilizarlo y, si las condiciones lo permitían, reinsertarlo posteriormente en su hábitat natural.

Desapareció el jaguar que había sido resguardado tras ser hallado en la Universidad Nacional

En horas de la mañana de este jueves 18 de junio, la senadora animalista Andrea Padilla alertó públicamente que el recinto donde permanecía el jaguar amaneció vacío.

Según su reporte, el animal se habría escapado del centro de atención donde recibía cuidado especializado.

El hecho encendió todo tipo de alarmas en Leticia, especialmente porque el centro se encuentra en una zona urbana y residencial, lo que eleva el riesgo de un eventual encuentro entre el felino y las personas.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras la fuga del jaguar que había sido rescatado?

De inmediato, se activó un comité de gestión del riesgo para coordinar la búsqueda del animal. Equipos especializados se desplegaron en la zona con el objetivo de ubicar al jaguar y evitar cualquier situación de peligro.

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Las autoridades han insistido en que la prioridad es encontrar al ejemplar sin causarle daño y procurando su retorno seguro a un entorno selvático.

Por otro lado, la senadora señaló que este caso evidencia una problemática estructural, y es la falta de fortalecimiento e infraestructura adecuada en los centros de valoración de las corporaciones autónomas regionales, un tema que, según afirma, ha sido advertido desde hace más de tres años sin respuestas suficientes por parte del Ministerio de Ambiente.

¿Qué sigue ahora?

Las autoridades ambientales mantienen el operativo activo y piden a la ciudadanía no intentar acercarse ni interactuar con el animal en caso de avistamiento.

Mientras tanto, equipos de rastreo continúan en la zona con la esperanza de que el jaguar regrese o sea ubicado pronto sin incidentes, idealmente dirigiéndose de nuevo hacia la selva amazónica.

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