Este es el delito por el que deberá responder el hombre que intentó robar a una niña en Popayán

Este martes 20 de junio, en Popayán, se llevará a cabo la audiencia del delincuente que intentó robarse a una niña de tres años a plena luz del día, en el barrio Pandiguando. Los hechos se presentaron cuando la menor transitaba en vía pública junto a su madre, cuando fueron abordados por este sujeto.

Gracias a la oportuna reacción de la comunidad, lograron evitar que esta persona escapara con la menor y la Policía pudo arrestar a este hombre. Fueron momentos de terror los que se registraron en el departamento del Cauca al ver a este sujeto con camiseta blanca, cruzando la calle y sujetando a la niña de tres años para emprender a la huida.

Declaraciones del padre de la menor

"Mi pareja no se dio cuenta del muchacho, ella cuando vio, ya él había agarrado a la niña cuando salió corriendo. A mí me da la impresión de que este señor no es la primera vez que lo hace, por la manera como actúa y por la seguridad que tenía. Hay daños emocionales, daños psicológicos y unas lesiones que le causó cuando él la soltó”, mencionó Alfonso Salazar.

Reacción oportuna de la comunidad

Al darse cuenta de la situación, la mamá de la niña pidió auxilio a la comunidad que persiguió al delincuente. Los vecinos lograron alcanzarlo y lo golpearon en repetidas ocasiones hasta que llegó la Policía.

Las autoridades lograron detenerlo y en las horas del día está prevista la legalización de captura de este hombre. Adicional a ello, se investiga si este sujeto estuviese involucrado en otros delitos. De acuerdo con el teniente coronel Alex Molina Chaparro, subcomandante de la Policía Metropolitana de Popayán: “En este momento fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de secuestro simple”.

Por otro lado, Isabel Cristina Tobar, secretaria de Gobierno de Popayán mencionó que se está fortaleciendo el sistema de cámaras de seguridad en los diferentes sectores para que haya una atención más oportuna de los cuadrantes y, a la hora de judicialización de estos sujetos, haya material probatorio suficiente.

