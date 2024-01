Así operaba alias Poporro desde México: obligaba a migrantes a transportar cocaína hacia EE.UU.

En México, cayó alias Poporro, un colombiano considerado uno de los delincuentes más peligrosos del mundo y quien lideraba una gigantesca red criminal de tráfico de drogas.

En A Lo Que Vinimos, con Johana Amaya, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, habló acerca del operativo que se llevó a cabo para su captura.

¿Cómo lograron ubicar a alias Poporro?

Fue uno de los más buscados por las autoridades colombianas. En 2020 decide partir hacia México para trazar una agenda criminal en alianza con carteles mexicanos dedicados al tráfico de migrantes.

La cooperación de la Policía Nacional de Colombia, alianzas y articulación, lo ubicaron en Cancún y es puesto en manos de las autoridades colombianas migratorias y hoy está en manos de la Fiscalía que legalizó su captura.

A los migrantes los obligaban a llevar droga ¿En dónde debían entregar los cargamentos?

La información recopilada por agentes de inteligencia, con cooperación de las autoridades mexicanas, la droga era ubicada en Estados Unidos, con alianzas de carteles de México. Presionaban a personas en condiciones indignantes a transportar cocaína en su equipaje o cuerpo, pero es claro que había un participación de carteles mexicanos.

¿Cuánto cobraba este hombre?

El dinero exigido era alrededor de 8 mil, 10 mil, 11 mil dólares para transportarlos vía aérea desde Bogotá, hacia México, Cancún, y luego vía terrestre en las peores condiciones. Utilizaban vehículos cerrados, sin oxígeno, altas y bajas temperaturas, sin comida, sin agua. Luego caminaban varias horas para traspasar la frontera con Estados Unidos.

¿Cómo evitar que los colombianos caigan en estas redes?

Hago un llamado a no caer en estos propósitos, a no dejarse tentar por estos ofrecimientos. Aquí ha habido un gran golpe en la investigación que se adelanta con autoridades de otros países contra redes dedicadas al tráfico de inmigrantes, no solo de personas de Colombia, sino también de otros países.

