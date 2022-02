Capturan a siete disidentes de las Farc relacionados con ola de atentados en Arauca

Autoridades confirmaron la captura de siete miembros de las disidencias de las Farc que estaban vinculados con una serie de atentados perpetrados contra la fuerza pública en Arauca.

Entre los capturados está alias Wilson, quien estaría a cargo de coordinar los ataques contra uniformados en la región fronteriza.

La Policía reveló audios en los que alias Wilson celebra a carcajadas los ataques a la fuerza pública: “bueno mijo, esté pendiente, el que le dé la pata lo acuestan rapidito ¿oyó?”.

Este audio pertenece a alias Wilson, uno de los cabecillas del frente décimo de las disidencias de las Farc, y quien, desde Toledo, Norte de Santander, daba órdenes de atentar contra el ELN y también, contra la fuerza pública en Fortul y Saravena, Arauca.

Los audios reveladores

-Alias Wilson: “¿Pero sí jodieron policías o no?”

-Alias Tony: “No, no, aquí la Policía va ligero y la Sijín también salió, andan por ahí muchos en la calle, andan con chalecos”

-Alias Wilson: “¿el carro se jodió o no se jodió, el de los policías al que le pusieron la bomba?”

-Alias Tony: “No le digo que solo dejan llegar hasta la electrificadora no más, no dejan pasar de ahí más pa’ allá”

-Alias Wilson: “jajajaja, hij**** ¿cuántos le pusieron a ese hij****?”

-Alias Tony: “Pues Daniel dice que dos y yo le pegué cuatro”

Lo que dice la Policía

“Después de la confrontación que se había presentado con el ELN se dispersan hacia estos lugares ya denunciados y alias Wilson seguía dando órdenes de atentar contra la fuerza pública y para atentar contra la vida supuestamente de personas que tenían una injerencia con grupos de delincuencia organizada como el ELN”, informó el general Fernando Murillo, director de la Dijín de la Policía.

Y luego de los enfrentamientos y tras meses de seguimiento de la Dijín, junto a alias Wilson, otros seis disidentes de las Far, fueron capturados y enviados a prisión por los atentados perpetrados contra la fuerza pública en Arauca.

