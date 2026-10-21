Cárcel La Dorada confirmó que autorizó el ingreso de cirujanos para procedimiento estético de alias Pichi

La dirección de la cárcel de La Dorada, Caldas, confirmó el ingreso de personal médico y material quirúrgico para realizar procedimientos estéticos a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, uno de los criminales más peligrosos de Colombia, condenado a 52 años de prisión.

El acceso fue autorizado tras una solicitud presentada mediante derecho de petición por parte del abogado del recluso.

El equipo el CTI de la Fiscalía realizó dos inspecciones durante la última semana en la cárcel de La Dorada para verificar la situación. Las fotografías del recluso muestran cambios evidentes en su apariencia física.

La cárcel La Dorada confirmó la autorización para la cirugía estética de alias Pichi

Las autoridades directivas del penal confirmaron que el ingreso del personal médico se realizó por la solicitud a través de un derecho de petición del abogado de alias Pichi.

Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de la dirección general del INPEC sobre este caso.

Se espera que en los próximos días el INPEC entregue su versión de este delicado caso que dejaría en evidencia los presuntos privilegios que se le otorgarían de manera irregular a criminales tan peligroso como alias Pichi, considerado el Pablo Escobar de Bucaramanga.

Cronología de la cirugía estética de alias Pichi en la cárcel

Documentos obtenidos por Noticias RCN revelan que el 25 de mayo de 2026, el mayor Edgar Pérez, director del establecimiento penitenciario, autorizó el ingreso de una médica estética para una valoración clínica según el informe de dermatología.

La autorización incluye 39 elementos, entre ellos catorce jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, cánulas y otros productos utilizados en tratamientos de cirugía estética.

Un segundo documento de junio de 2026 registra la entrada de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería al penal. El texto especifica: "Se autoriza ingreso del personal médico correspondiente para la realización de atención dermatológica integral del PPL Camargo Ríos Oscar".

Alias Pichi tiene antecedentes de intentar modificar su apariencia física para evadir la justicia.