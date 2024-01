Carlos Fernando Galán no dio espacio a dudas y se comprometió con el Metro de Bogotá

Recién comienza el 2024 pero la agenda política empezó a moverse con fuerza en Colombia. Este lunes 1 de enero en la mañana tuvo lugar la posesión de Carlos Fernando Galán como nuevo alcalde de Bogotá y dio un discurso contundente sobre sus objetivos para cambiar el rumbo de la ciudad.

Aunque Galán ha expresado en diferentes oportunidades que seguirá la senda de construir sobre lo construido respecto a la administración anterior de Claudia López, también es cierto que la capital tiene necesidades urgentes en diferentes aspectos como lo es la seguridad y el avance de obras de ingeniera como el Metro.

Desde hace décadas que en Bogotá se sueña con este sistema de transporte que ayudaría a solucionar los inconvenientes eternos del tráfico en las calles principales. López empezó a ejecutar la primera parte de la construcción del Metro, pero para muchos no hubo avances significativos y se espera que con el nuevo gobierno sí se convierta en realidad luego de varias amenazas de marchas atrás hace unos meses.

Carlos Fernando Galán fue contundente con la construcción del Metro de Bogotá

En su discurso de posesión, Carlos Fernando Galán fue contundente y aseguró que seguirá a adelante con la construcción del Metro de Bogotá. Resaltó que recibirá las obras con un buen porcentaje de avance y que eso le servirá para que el proyecto se ejecute sin problemas y cumpla los objetivos para los que está pensado.

"Vamos a trabajar por una Bogotá que opera con total respeto por las normas y la legalidad. En la que la lucha por la corrupción no sea solamente un discurso bonito sino una lucha frontal para que los bogotanos recuperan la confianza en una ciudad que avanza con eficiencia", comenzó Galán refiriéndose a este punto.

"Una Bogotá en la que el Metro sea una realidad, porque el 29 de octubre recibimos un mandato contundente para trabajar por el sueño de millones de bogotanos que, a pesar de los años y los tropiezos, todavía esperan con ansias la llegada del metro. Un metro de verdad: como el que está contratado y está avanzando, y que recibimos en más del 26 % de avance. Un metro que no va a solucionar todos nuestros problemas de movilidad, pero sí va a acercarnos, a integrar a las distintas poblaciones que comparten hoy un espacio, pero no se sienten paisanos. A permitir el desarrollo de nuevas empresas, a dar la bienvenida a turistas para que recorran Bogotá, sus restaurantes, murales, teatros, museos y arquitectura. A permitirnos bajarnos del vehículo particular y ganar calidad del aire y tiempo con nuestras familias", añadió.

"Y, sobre todo, un metro que va a devolvernos la confianza en nosotros mismos y el orgullo por nuestra ciudad: nos va a hacer soñar juntos con una ciudad mejor, más justa y más moderna, una ciudad que avanza y supera las discusiones eternas", concluyó.

¿Para cuando estaría listo el Metro de Bogotá?

De acuerdo con los plazos estipulados en un informe entregado a mitad de 2023, se proyecta que las obras del Metro de Bogotá se entreguen finalizadas en 2028.

Puede ver: Bogotá registró un total de 87 casos de lesionados con pólvora durante la temporada de Fin de Año