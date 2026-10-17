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Cayó alias El Señor, principal enlace del ELN con carteles narcotraficantes extranjeros

Este hombre fue capturado en Cúcuta tras un operativo con entidades estadounidenses.

Giovanny Suárez

octubre 17 de 2026
01:20 p. m.
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Una operación conjunta con participación de Interpol permitió la captura de alias El Señor, señalado de conectar a organizaciones criminales colombianas con carteles mexicanos del narcotráfico.

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En Cúcuta, Norte de Santander, inteligencia de la Dijín de la Policía, Interpol y agencias estadounidenses ubicaron a Daniero Correa Vega, conocido como ‘El Señor’.

¿Cómo operaba este criminal?

Este hombre es uno de los objetos de más alto valor para las autoridades de Estados Unidos, debido a que es señalado como el principal enlace del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con carteles narcotraficantes europeos y mexicanos.

Con las otras estructuras, habría coordinado gigantescos envíos de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

La investigación, conocida en primicia por Noticias RCN, reveló que la red criminal de este peligroso delincuente tenía una capacidad logística y financiera tan grande que contaba con embarcaciones para el envío de droga desde el norte del país, puntualmente La Guajira y la Costa Caribe.

Los nexos de ‘El Señor’ con las bandas internacionales

‘El Señor’, entonces, habría tenido nexos con otros grupos, tales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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Las autoridades e inteligencia de Estados Unidos detectaron sus redes narcotraficantes, por lo que expidieron una circular de búsqueda internacional e hicieron que una corte lo requiriera por tráfico, fabricación, porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Alias El Señor fue puesto a disposición de la Fiscalía, entidad que, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, ya se encuentra en los trámites diplomáticos para extraditarlo a suelo norteamericano.

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