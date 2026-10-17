Cayó alias El Señor, principal enlace del ELN con carteles narcotraficantes extranjeros

Una operación conjunta con participación de Interpol permitió la captura de alias El Señor, señalado de conectar a organizaciones criminales colombianas con carteles mexicanos del narcotráfico.

En Cúcuta, Norte de Santander, inteligencia de la Dijín de la Policía, Interpol y agencias estadounidenses ubicaron a Daniero Correa Vega, conocido como ‘El Señor’.

¿Cómo operaba este criminal?

Este hombre es uno de los objetos de más alto valor para las autoridades de Estados Unidos, debido a que es señalado como el principal enlace del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con carteles narcotraficantes europeos y mexicanos.

Con las otras estructuras, habría coordinado gigantescos envíos de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

La investigación, conocida en primicia por Noticias RCN, reveló que la red criminal de este peligroso delincuente tenía una capacidad logística y financiera tan grande que contaba con embarcaciones para el envío de droga desde el norte del país, puntualmente La Guajira y la Costa Caribe.

Los nexos de ‘El Señor’ con las bandas internacionales

‘El Señor’, entonces, habría tenido nexos con otros grupos, tales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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Las autoridades e inteligencia de Estados Unidos detectaron sus redes narcotraficantes, por lo que expidieron una circular de búsqueda internacional e hicieron que una corte lo requiriera por tráfico, fabricación, porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Alias El Señor fue puesto a disposición de la Fiscalía, entidad que, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, ya se encuentra en los trámites diplomáticos para extraditarlo a suelo norteamericano.