Soldado profesional murió en ataque con dron explosivo en Cauca: Ejército atribuye acción al ELN
La Brigada 29 expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del soldado fallecido.
Noticias RCN
12:24 p. m.
Un soldado profesional del Ejército Nacional murió tras un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra tropas que adelantaban operaciones militares en el departamento del Cauca. La institución atribuyó preliminarmente la acción a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Ataque contra tropas en zona rural de La Vega
De acuerdo con un comunicado de la Brigada 29, adscrita a la Tercera División del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron durante la noche del 10 de octubre de 2026 en el sector de Altamira, zona rural del municipio de La Vega, Cauca.
Según la información oficial, uniformados del Batallón de Montaña N.º 4 fueron atacados mediante el lanzamiento de artefactos explosivos desde un sistema aéreo no tripulado tipo dron mientras desarrollaban operaciones militares en la zona.
Como consecuencia del ataque, fue asesinado el soldado profesional Luis David Arrieta Osorio, quien se encontraba cumpliendo labores operacionales en esta región del sur del país. Las autoridades militares señalaron de manera preliminar que la acción terrorista habría sido perpetrada por integrantes del ELN.
Ejército rechaza uso de drones con explosivos
Tras lo ocurrido, el Ejército rechazó de forma categórica el ataque y denunció el uso de artefactos explosivos lanzados desde sistemas aéreos no tripulados, una modalidad que, según la institución, vulnera las normas del derecho internacional humanitario y representa un riesgo para los integrantes de la Fuerza Pública y la población civil.
La Brigada 29 expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del soldado fallecido e informó que dispuso un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral y apoyo psicosocial a sus seres queridos.
Entre tanto, el Ejército indicó que las tropas continúan desplegadas en el sector de Altamira, fortaleciendo las operaciones militares con el propósito de proteger a la población civil, mantener la presencia institucional y contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales que delinquen en el sur del Cauca.