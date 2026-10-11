CANAL RCN
Colombia

Soldado profesional murió en ataque con dron explosivo en Cauca: Ejército atribuye acción al ELN

La Brigada 29 expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del soldado fallecido.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
12:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un soldado profesional del Ejército Nacional murió tras un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra tropas que adelantaban operaciones militares en el departamento del Cauca. La institución atribuyó preliminarmente la acción a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Bombardeo contra el Frente 33 en Catatumbo deja al menos tres guerrilleros muertos
RELACIONADO

Bombardeo contra el Frente 33 en Catatumbo deja al menos tres guerrilleros muertos

Ataque contra tropas en zona rural de La Vega

De acuerdo con un comunicado de la Brigada 29, adscrita a la Tercera División del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron durante la noche del 10 de octubre de 2026 en el sector de Altamira, zona rural del municipio de La Vega, Cauca.

Según la información oficial, uniformados del Batallón de Montaña N.º 4 fueron atacados mediante el lanzamiento de artefactos explosivos desde un sistema aéreo no tripulado tipo dron mientras desarrollaban operaciones militares en la zona.

Ejército blindará la vía Panamericana en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca
RELACIONADO

Ejército blindará la vía Panamericana en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca

Como consecuencia del ataque, fue asesinado el soldado profesional Luis David Arrieta Osorio, quien se encontraba cumpliendo labores operacionales en esta región del sur del país. Las autoridades militares señalaron de manera preliminar que la acción terrorista habría sido perpetrada por integrantes del ELN.

Ejército rechaza uso de drones con explosivos

Tras lo ocurrido, el Ejército rechazó de forma categórica el ataque y denunció el uso de artefactos explosivos lanzados desde sistemas aéreos no tripulados, una modalidad que, según la institución, vulnera las normas del derecho internacional humanitario y representa un riesgo para los integrantes de la Fuerza Pública y la población civil.

Tormenta eléctrica detonó explosivos que habrían sido instalados por disidencias de Iván Mordisco en Cauca
RELACIONADO

Tormenta eléctrica detonó explosivos que habrían sido instalados por disidencias de Iván Mordisco en Cauca

La Brigada 29 expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del soldado fallecido e informó que dispuso un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral y apoyo psicosocial a sus seres queridos.

Entre tanto, el Ejército indicó que las tropas continúan desplegadas en el sector de Altamira, fortaleciendo las operaciones militares con el propósito de proteger a la población civil, mantener la presencia institucional y contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales que delinquen en el sur del Cauca.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Gobierno ordena investigar denuncias contra Verónica Alcocer por presunto uso de aviones oficiales para mover droga y dinero

Bogotá

Capturan a presunto agresor de su pareja cuando huía en bicitaxi con arma artesanal

Catatumbo

Bombardeo contra el Frente 33 en Catatumbo deja al menos tres guerrilleros muertos

Otras Noticias

Pereira

Video | Polémica en redes por supuesto agente de tránsito que patea a un ratón en Pereira

El roedor trataba de subir a un andén para no ser arrastrado por las fuertes lluvias que se presentaban en Pereira.

Asia

Inundación repentina en Nepal arrastra decenas de viviendas y deja al menos cinco desaparecidos

La acumulación de agua generó una represa natural que finalmente cedió, provocando una repentina crecida.

camilo vargas

Camilo Vargas se vistió de héroe una vez más en México: atajó penal en el clásico

Bogotá

¿Problemas con el arriendo o deudas? Bogotá ofrece un servicio gratis para resolverlos fácilmente

Tecnología

Estudio científico respaldaría fórmula para la concentración creada por joven química colombiana