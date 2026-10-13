Cámaras de seguridad serían clave para identificar al sicario que asesinó a un dragoneante del Inpec en Cúcuta

Las autoridades de Cúcuta avanzan en las investigaciones por el asesinato de Bryan Rangel Saavedra, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien murió tras ser atacado con arma de fuego cuando se encontraba en una estación de servicio de la ciudad.

Los registros de las cámaras de seguridad son una de las principales pistas para identificar al autor material del crimen.

Además, las autoridades investigan si este homicidio estaría relacionado con el lanzamiento de una presunta granada contra el complejo penitenciario de Cúcuta, ocurrido esa misma noche.

¿Qué se sabe del ataque contra el dragoneante en Cúcuta?

De acuerdo con la información preliminar, Rangel Saavedra había terminado su jornada laboral cuando fue interceptado por desconocidos en inmediaciones de la estación de servicio Prados del Este, ubicada sobre el anillo vial de Cúcuta.

El funcionario estaba tanqueando su vehículo cuando fue atacado a tiros. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las grabaciones de seguridad del establecimiento quedaron bajo revisión de las autoridades, que buscan establecer cómo ocurrió el ataque y obtener elementos que permitan identificar al responsable.

Ofrecen hasta $20 millones de recompensa

Para avanzar en la captura de los responsables, la Alcaldía de San José de Cúcuta anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que permita ubicar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen.

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El alcalde de la ciudad, Jorge Acevedo, señaló que el ofrecimiento busca incentivar la colaboración ciudadana y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Se está ofreciendo hasta 20 millones de pesos de recompensa para quien dé información que permita la captura de estos delincuentes, de autores materiales e intelectuales.

Ministerio de Justicia condenó el homicidio de un dragoneante del Inpec en Cúcuta

El Ministerio de Justicia rechazó el asesinato del dragoneante y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del funcionario.

El ministro Iván Cancino González aseguró que el Estado empleará sus capacidades institucionales para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

Este crimen no quedará en la impunidad y el Estado actuará con toda su capacidad institucional para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

La cartera también rechazó el lanzamiento del presunto artefacto explosivo contra las instalaciones penitenciarias, reportado hacia las 7:25 de la noche, y señaló que el hecho está bajo evaluación de las autoridades competentes.

Ahora, tras los dos hechos violentos, el Ministerio de Justicia y el Inpec, en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército, activaron medidas para fortalecer la seguridad del establecimiento penitenciario y aumentar la presencia institucional en la zona.