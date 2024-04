Ciudadano chino encontrado con menor de 14 años en Medellín fue dejado en libertad

En El Poblado, Medellín, una mujer y un ciudadano de origen chino fueron encontrados con una menor de 14 años; horas más tarde, los implicados fueron dejados en libertad porque, supuestamente, la adolescente los habría engañado respecto a su edad.

Además, la defensa del asiático implicado en este caso de abuso argumentó que la diferencia de idioma entre su defendido y los policías que lo capturaron, ocasionaron irregularidades dentro de su captura; aspecto que el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, criticó.

El funcionario aseguró que, durante la captura, el ciudadano chino encontrado con una menor de 14 años se comunicó con los oficiales; sin embargo, cuando se procedió con la captura fingió no saber español.

Además, el secretario de Seguridad manifestó que la cédula falsa que tenía la menor de 14 años no era una excusa suficiente como para que el asiático quedara en libertad.

Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el ciudadano chino y la mujer (acusada de proxenetismo), quedaron en libertad, pero siguen vinculados al proceso.

“Yo no quiero que estos depravados sigan viniendo a la ciudad”, dijo el mandatario. “El proceso continúa, no significa que, porque no haya una medida de aseguramiento, es que entonces no hay nada; no, el proceso sigue”, añadió.