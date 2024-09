Carrera de la Mujer 2024: estos son los cierres viales en Bogotá

La Carrera de la Mujer se desarrollará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Los participantes recibirán un kit especial. La entrega de este se hará en el Gran Salón Cubo de Colsubsidio, entre el 6 y 7 de septiembre entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m.

Los corredores deberán presentarse para la carrera una hora antes de la salida. Así está distribuida la programación, acorde a los kilómetros:

Así será el recorrido

5K

Apertura de la plaza de eventos: 6:30 a. m.

Calentamiento: 6:45 a. m.

Salida categoría incluyente 7:25 a. m.

Salida demás categorías 7:30 a. m.

Vuelta a la calma 8:20 a. m.

La puerta estará habilitada entre 7:15 a.m. y 7:45 a.m. La hora límite para terminar la carrera será 9:00 a.m.

10 – 21K

Apertura de la plaza de eventos: 6:30 a. m.

Calentamiento: 7:20 a. m.

Salida atletas élite 8:20 a. m.

Salida demás categorías 8:30 a. m.

Vuelta a la calma 10K 9:10 a. m.

Vuelta a la calma 21K 10:20 a. m.

El ingreso por la puerta estará habilitado entre 8:15 a.m. y 8:45 a.m. El plazo máximo para culminar la carrera es de 11:30 a.m.

Cierres viales