Presidente quiere parar, demorar y que cueste más el metro: Claudia López

En A lo que vinimos de Noticias RCN, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a la apertura de la licitación de la segunda línea de metro que se realizó ayer 19 de octubre. El proceso de selección cerraría en 2024 y se sabe que la empresa adjudicada deberá aportar capital y financiación por una suma de 1.400 millones de dólares. En la página oficial de la empresa Metro se informa quiénes son los solicitantes que presentaron sus propuestas. Hay cuatro oferentes en cuestión.

Noticias RCN: ¿Cuánto se gasta una persona para ir de Suba o Engativá, por ejemplo, al centro, y eso como cambiará con el metro?

Claudia López: La buena noticia es que ayer cumplimos el mayor compromiso que yo hice como candidata a la Alcaldía en 2019, que era sacar adelante el metro con la primera línea como estaba, y contratar la segunda de Suba – Engativá. Ayer abrimos esa licitación, será subterráneo, tendrá dos estaciones y beneficiará a más de tres millones de bogotanos.

Las personas se gastan una hora o una hora y media, pero con el metro se van a demorar 20 minutos. Eso es devolverles vida y tiempo a los bogotanos. Esta segunda línea va a ser subterránea, va por debajo y en la antigua reserva vial de la ALÓ, vamos a hacer la vía de cuatro carriles y la universidad pública que han pedido los jóvenes, la Casa de Justicia y Estación de Policía.

¿Qué generación va a disfrutar de estos sistemas?

La buena noticia es que tenemos estudios y plata. El tiempo de construcción es el mismo para las dos líneas, son ocho años, la primera línea estará lista para el 2028, porque empezó en el 2020, y la segunda igual, será estrenada en 2032.

El presidente dice que su reunión con el Gobierno chino definiría el futuro de la primera línea, ¿qué decir de esto?

Pues no. El futuro de la primera línea no depende de una reunión del presidente en China, depende de un contrato y los bogotanos deben tener claro que es el alcalde el que puede parar el metro. Yo no lo he dejado parar porque es demorar la obra ocho años más y que nos saquen de los bolsillos 7 billones. Yo realmente creo que llevamos 40 años en pugnas políticas y por eso no tenemos metro, lo que queremos es que se termine la obra. Eso es lo que los bogotanos van a decidir con su voto.

El futuro del metro se define el 29 de octubre. El presidente quiere parar, demorar y que cueste más. Nosotros hemos cumplido lo dicho sacando la primera línea con 25% de ejecución, y cumplí la promesa de llevar el metro subterráneo hasta Suba y Engativá.

¿Ha hablado con el presidente Petro últimamente?

Él insiste en pararlo y como es la Alcaldía la que firma el contrato, yo he recibido todo tipo de intimidaciones, presiones y amenazas, pero no voy a permitir que se afecte a los bogotanos por un chantaje político.

¿Qué decir sobre los cuestionamientos de posible corrupción en la primera línea del metro?

La primera línea del metro la contrató Enrique Peñalosa, pero yo quiero decir que creo que hubo transparencia en esa licitación. Consolidé una comisión que averiguará si hubo algo indebido y no, le pregunté al Consejo de Estado si hubo irregularidades y también dijeron que no. Además, le pregunté a la banca multilateral y la respuesta fue la misma. De manera que no voy a cuestionar un proceso que tres autoridades dicen que fue limpio.