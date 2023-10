¿Van a permitir que siga atendiendo pacientes?: alcaldesa sobre conductor que embistió a hombre en Bogotá

En diálogo con A Lo Que Vinimos de Noticias RCN, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al caso del caso de intolerancia que involucró a dos conductores a las afueras del Movistar Arena.

Dijo que es inaudito que una persona por saltarse la fila en un parqueadero haya chocado un carro, atropellado a una persona y lesionado a otras. Afirmó que este caso no es solo de intolerancia. “(…) El ‘pisco’ además huyó. Atropelló a todo el mundo y arrancó, ¡imagínense esa barbaridad! Se baja la persona que le está atropellando el carro a reclamarle y el muy bárbaro no solamente no se detiene, sino que le echa el carro encima y atropella al pobre señor que le está reclamando”.

La alcaldesa señaló que una vez conocido el video dio instrucciones a la Policía y a la Secretaría de Tránsito para que fuera capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. “El señor está capturado, está ante la Fiscalía sindicado de varios delitos. Es que esto no es solamente intolerancia, ni insanidad mental, estos son delitos. Es que atropelló a alguien, pudo haberlo matado, son lesiones personales e hizo daño en un bien ajeno”.

López dijo que espera que la justicia no lo vaya a dejar en libertad e hizo un llamado a la sociedad científica para que revisen el caso, pues se ha conocido que el agresor es médico psiquiatra: “Le pido a la sociedad científica que también tomen nota de este señor ¿le van a permitir que siga atendiendo pacientes?”.