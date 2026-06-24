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CNE ratifica a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia

Tras el proceso de escrutinio, la campaña del presidente electo, Abelardo de la Espriella, habría ganado 624 votos y la del senador Iván Cepeda perdió 400, con respecto al preconteo.

Noticias RCN

junio 24 de 2026
04:14 p. m.
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Con presencia del Ministerio Público, los testigos electorales, representantes, apoderados y auditores de las campañas, el Consejo Nacional Electoral reanudó en la tarde del miércoles, 24 de junio, la audiencia de escrutinio nacional desde Corferias.

Su presidente indicó que “concluyó uno de los actos más trascendentales de nuestra democracia, se ha culminado el escrutinio nacional de segunda vuelta de las elecciones presidenciales. No es solamente un trámite, sino la verificación más rigurosa de lo expresado en la voluntad popular”.

Finalizado el proceso de primer nivel, el escrutinio departamental y el escrutinio nacional, la máxima autoridad electoral ratificó la victoria de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente para el periodo 2026 – 2030, en las elecciones de segunda vuelta del pasado domingo, 21 de junio.

Además, se supo que en el proceso de escrutinio la campaña de Abelardo de la Espriella ganó 624 votos, pasando de 12.959.542 a 12.960.166, y la campaña de Iván Cepeda perdió 400, al pasar de 12.708.712 a 12.708.312, con respecto al preconteo.

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Iván Cepeda y Aida Quilcué aceptaron liderar la oposición desde el Congreso:

Como primer punto de la audiencia, el registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, informó que el partido Pacto Histórico presentó a la comisión escrutadora dos documentos.

En el primero, Iván Cepeda indicó que, como candidato que sigue en votos a quien resultó electo presidente de la República, es su “voluntad ejercer” su “derecho a la oposición y ocupar la curul en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1909 del 2018”.

Y en el segundo, la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué, en virtud del estatuto de oposición, indicó que ocupará la curul en la Cámara de Representantes, que le corresponde por ley.

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CNE entregará las credenciales de presidente y vicepresidente a De la Espriella y Restrepo:

La Resolución de la Sala Plena, por medio de la cual se declara la elección de presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el siguiente periodo constitucional, ordena la entrega de credenciales de presidente y vicepresidente a De la Espriella y Restrepo, respectivamente.

Proceso que se realizará durante un acto programado a las 10:00 de la mañana el jueves, 25 de junio.

Además, la resolución acepta “el desistimiento de las reclamaciones y solicitudes radicadas” por la testigo Martha Janneth Bolívar, del Pacto Histórico.

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