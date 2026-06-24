Iván Cepeda y Aida Quilcué aceptan sus curules en el Senado y Cámara

Este miércoles 24 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por terminado el escrutinio de las elecciones de segunda vuelta que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella.

Con base en el preconteo de la Registraduría, Abelardo de la Espriella se quedó con 12.959.542 votos (49.66 %), superando a Iván Cepeda, quien recibió 12.708.712 votos (48.70 %).

Los resultados del escrutinio

El paso siguiente quedó en manos del CNE y el escrutinio dejó los siguientes números: 12.960.166 votos para De la Espriella y 12.708.312 votos para Cepeda. Entonces, De la Espriella quedó con 624 votos más y Cepeda bajó 400 votos.

En horas de la mañana, Cepeda reconoció los resultados del escrutinio y les agradeció a los testigos, abogados y demás personas del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida que fueron observadores y participantes en el proceso.

“Hoy somos media Colombia contada en las urnas, somos una parte fundamental de la nación”, afirmó.

La Ley 1909 de 2018 establece el estatuto de la oposición, un asunto clave después de que se conozcan los resultados. Se estipula que el candidato a la Presidencia que no ganó tiene una curul en el Senado y su fórmula vicepresidencial va a la Cámara.

Cepeda y Quilcué serán congresistas

Gracias a esta ley, por ejemplo, hizo que el hoy presidente Gustavo Petro volviera al Senado en 2018 tras no ganarle a Iván Duque. Cuatro años después, en 2022, Rodolfo Hernández llegó al Senado, pero renunció a los pocos meses.

Durante la presentación del escrutinio, el registrador delegado Jaime Hernando Suárez comunicó la decisión de Cepeda y Quilcué de aceptar sus curules.

“Es mi voluntad ejercer el derecho a la oposición y ocupar la curul en el Senado de la República (…) Asumo esta curul con dignidad y responsabilidad democrática”, esto mencionó la carta de Cepeda.

También con una carta, Quilcué sostuvo: “Conforme al escrutinio general de la elección presidencial (…) es mi voluntad ejercer el derecho a la oposición y ocupar la curul en la Cámara de Representantes”.