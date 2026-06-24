¿Sumaron o restaron? Así cambiaron los votos tras el escrutinio final de las presidenciales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó el escrutinio nacional de las elecciones presidenciales y confirmó oficialmente los resultados que definirán quién gobernará Colombia durante el periodo 2026-2030.

Fuentes del organismo electoral indicaron que, tras finalizar la revisión del 100% de las mesas y consolidar la información proveniente de todo el país, no se registraron cambios que alteraran el resultado de la elección presidencial.

De esta manera, quedó ratificada la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República para el próximo cuatrienio.

¿Qué diferencias hubo entre el preconteo y el escrutinio final?

Durante la noche electoral, el preconteo había arrojado los siguientes resultados:

Abelardo de la Espriella: 12.959.542 votos.

Iván Cepeda: 12.708.712 votos.

En ese momento, la diferencia entre ambos candidatos era de 250.830 sufragios, uno de los márgenes más estrechos registrados en elecciones presidenciales recientes.

Sin embargo, una vez culminó el escrutinio oficial, las cifras presentaron ligeras modificaciones.

Los resultados definitivos quedaron así:

Abelardo de la Espriella: 12.960.166 votos.

Iván Cepeda: 12.708.312 votos.

Esto significa que De la Espriella aumentó su votación en comparación con el preconteo, mientras que Cepeda registró una reducción en el número de votos contabilizados.

Abelardo de la Espriella sumó 624 votos.

Iván Cepeda perdió 400 votos.

¿Cuál fue la diferencia definitiva entre los candidatos?

Con las cifras oficiales, la distancia entre los dos aspirantes quedó en 251.854 votos.

La diferencia representa aproximadamente un 1% del total de la votación, consolidándose como una de las contiendas presidenciales más reñidas de los últimos años en Colombia.

¿Qué significa que el escrutinio haya terminado?

El escrutinio es el proceso mediante el cual las autoridades electorales verifican, revisan y consolidan los resultados reportados por las mesas de votación.

Con la culminación de esta etapa, el Consejo Nacional Electoral cuenta con las cifras oficiales que respaldan la declaratoria definitiva de la elección presidencial.

El cierre del escrutinio también permite resolver las reclamaciones presentadas durante el proceso y consolidar los resultados que servirán de base para la certificación oficial de la elección.

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¿Qué pasará con Iván Cepeda y Aída Quilcué?

Tras conocerse la consolidación de los resultados electorales, Iván Cepeda y Aída Quilcué informaron que aceptarán las curules que les corresponden en el Senado de la República y la Cámara de Representantes, respectivamente, en virtud de lo establecido por el Estatuto de la Oposición.

La decisión permitirá que ambos dirigentes continúen ejerciendo funciones políticas e institucionales desde el Congreso durante el próximo periodo legislativo.