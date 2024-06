¿Cómo leer lo que está sucediendo con Fecode y el paro de docentes?

En La Mesa Ancha de Noticias RCN iniciamos el debate hablando sobre el paro de Fecode, que tiene una consecuencia directa, y la más grave de todas: y es que aproximadamente 5 millones de estudiantes se quedan sin recibir clase. Sin embargo, el tema también tiene una lectura política.

¿Cómo leer lo que está sucediendo con Fecode y el cese de actividades?

Jorge Iván Cuervo:

“Es muy interesante porque se da un pulso político en el mismo espectro de la centro-izquierda, es decir, el Gobierno se abrió con la ministra a acuerdos con el Centro Democrático, con Cambio Radical, incluso con partidos opositores en ciertos temas, y eso le permitió avanzar a la reforma de la educación, ahora se va a encontrar con el rechazo de Fecode”.

“Ese pulso político es muy interesante, si el gobierno o la ministra van a apoyar la reforma y mostrar algo al final de esta legislatura, o ceden a la presión de los maestros de Fecode frente al contenido de la reforma”.

Juana Afanador:

“El debate se ha centrado en uno de los puntos de la reforma y es la de medir o calificar a los maestros a partir del desempeño de sus estudiantes. Ese es un debate muy interesante porque no solamente se ha dado en la educación pública, sino que en muchas universidades privadas se está dando ese debate de cómo calificar a los estudiantes para así mismo calificar a los profesores”.

“Quienes hemos sido maestros o hemos trabajado en el ámbito educativo sabemos que no siempre es fácil y sobre todo cuando hablamos de educación pública. Cuando hay aulas de más de 60 estudiantes es muy difícil que todos tengan el mismo nivel, que vayan al mismo ritmo porque no todo el mundo aprende de la misma manera; entonces va a ser muy complicado si pasan esta reforma que terminen siendo medidos en un sistema en el que los salones están sobrepoblados, las condiciones de infraestructura en muchos casos y regiones son deprimentes, además de que entre las poblaciones más vulnerables los estudiantes no tienen el mismo acceso a la ayuda en su trabajo y en sus tareas después de que salen del colegio, de lo que también hace una gran parte el aprendizaje que después va a ser calificado”.

Julio César Iglesias:

“Sigue el drama de los millones de niños y personas que hemos pasado por la educación estatal, sobre todo en la educación media en bachillerato y primaria, que está caracterizada por una muy baja calidad y también por la instrumentación política en el entorno escolar”.

“Es que Fecode en la práctica ha actuado – no ahora, desde hace muchos años – como un partido político, entonces ahora actúa como una facción dentro del partido de gobierno y a veces tienen problemas que no merecen un paro; como el tema de la salud, sí merece un paro porque están seguramente en confrontaciones internas”.

“Para mí es difícil entender lo que está pasando internamente. El presidente Gustavo Petro trinó básicamente criticando el proyecto que había pasado de la Comisión de la Cámara haciendo una diatriba contra la competencia”.