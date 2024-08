¿Cómo será la sanción por el exceso en consumo de agua a 26.330 usuarios en Bogotá?

Desde abril, en Bogotá se ha venido implementando la medida de cortes de agua por 24 horas para intentar disminuir el consumo de agua y aumentar los niveles de ocupación del sistema Chingaza.

Si bien el nivel del sistema mencionado ha aumentado, también lo han hecho los metros cúbicos de consumo en la ciudad. De hecho, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha establecido que debido a este consumo excesivo se impondrán sanciones a los usuarios que incurrieron en esta práctica.

La EAAB estableció que entre el 5 de julio y 8 de agosto 26.330 usuarios excedieron el consumo permitido y tendrán que ser multados pues pasaron los 44 metros cúbicos por bimestre por ello tendrán que pagar 3.000 pesos por cada metro cúbico extra.

Al respecto de la medida Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, habló en Noticias RCN.

¿Cómo va a ser esa sanción para quienes aumentaron el consumo de agua, es decir cómo se verá reflejado en la factura?

Primero que todo no es un castigo, no es una medida que unilateralmente ha tomado la empresa. Esto está basado en la regulación, en particular en la resolución 943 de 2021 de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), y es un desincentivo por consumo excesivo.

La regulación establece que cada mes, cuando se activa esta resolución, el umbral para empezar a cobrar un valor adicional por el metro cúbico es 22 metros cúbicos, como aquí en la empresa cobramos cada dos meses entonces es 44 y todos aquellos usuarios que se hayan pasado de 44 metros cúbicos entre el periodo del 5 de julio y el 8 de agosto, pues van a empezar a tener esos cobros reflejados en su factura.

Son 26.330 usuarios, que tuvieron un consumo superior a 44 metros cúbicos durante ese periodo de tiempo, entonces van a tener que empezar a pagar el metro cúbico adicional, o sea, el metro cúbico 45 y de ahí en adelante, por el valor completo de entre 3.380 y 3.481 en el caso de Bogotá, y entre 3.105 y 3.203 para el caso de Soacha.

¿En cuáles estratos aumentó el consumo de agua?

Un poco la división del cobro del desincentivo está así: el 49.7% está concentrado en el estrato dos, el 30% en el estrato 3 y el restante, llamémoslo así, 20% está entre los estratos uno, cuatro, cinco y seis, en particular en el 6 es el 6%.

Entonces, fundamentalmente, la mayor parte de los usuarios a los que se les está cobrando el desincentivo es a los estratos dos y tres y en particular al estrato tres que tuvo, en total, la cantidad de metros cúbicos adicionales que se excedieron el consumo, fueron 517.429 metros cúbicos.