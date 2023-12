El presidente Gustavo Petro finalmente se reunió con los gobernadores electos el pasado 29 de octubre. Al encuentro, que se llevó a cabo sobre las 3:00 de la tarde en la Casa de Nariño, asistieron 18 mandatarios regionales:

Los gobernantes que asistieron a la reunión con el presidente Petro

Andrés Julián Rendón Cardona, de Antioquia

Eduardo Verano de la Rosa, de Atlántico

Luis Francisco Ruiz Aguilar, de Caquetá

Elvia Milena Sanjuan Dávila, de Cesar

Erasmo Elías Zuleta Bechara, de Córdoba

Jorge Emilio Rey Ángel, de Cundinamarca

Jairo Alfonso Aguilar Deluque, de La Guajira

Rafael Alejandro Martínez, de Magdalena

Rafaela Cortés Zambrano, del Meta

William Villamizar Laguado, de Norte de Santander

Carlos Andrés Marroquín Luna, de Putumayo

Juan Miguel Galvis Bedoya, de Quindío

Juan Diego Patiño Ochoa, de Risaralda

Juvenal Díaz Mateus, de Santander

Lucy Inés García Montes, de Sucre

Adriana Magali Matiz Vargas, de Tolima

Dilian Francisca Toro Torres, de Valle del Cauca

Hecson Alexys Benito Castro, de Vichada

Por parte del Gobierno estuvieron presentes tres ministros: el de Defensa, Hacienda y Justicia. También asistió el director del Dapre, Carlos Ramón González, y la consejera para las regiones, Sandra Ortiz. Este noticiero conoció que la intención principal del presidente con esta reunión era escuchar a los gobernadores; sin embargo, también abordarían temas relacionados con transición energética, economía popular, educación y conectividad.

Completo la reunión con todos los gobernadores electos del país. pic.twitter.com/bIzta7Lk9R — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2023

Las conclusiones del encuentro entre Gustavo Petro y los gobernadores electos

Al término de la reunión, algunos gobernadores se pronunciaron sobre las conclusiones del encuentro y los acuerdos a los que llegaron con el presidente.

Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, aseguró que sus planteamientos y los de muchos de sus compañeros no tuvieron respuesta; sin embargo, aseguró que se trata de un primer paso para trabajar conjuntamente. “No sentí que se hiciera alusión a las tres inquietudes que planteamos desde el departamento. El tema de la seguridad se abordó casi como un análisis global, pero de ahí a llevarlo a soluciones concretas, como lo que pedíamos de tener más pie de fuerza policial, eso no se tocó. Tampoco la necesidad de buscar alternativas para terminar las vías de cuarta generación y no se habló de prorrogar la delegación minera”.

En contraste, Dilian Francisca Toro calificó la reunión como “productiva”. Aseguró que es una muestra que deja atrás los problemas del pasado para trabajar por el país. Reveló que se habló de las prioridades del Gobierno y de las regiones para poner en marcha planes de ejecución que beneficien a las comunidades. “La única forma de lograrlo es articulándonos”, concluyó.

El mensaje general del encuentro fue de cohesión. “Hoy nos vamos a unir todos y vamos a trabajar en temas de educación, de transición energética, líneas férreas, vivas terciarias, economía popular y todo esto alineado con el plan de desarrollo”, dijo la consejera para las Regiones.