¿Qué pasó después? Conductor del SITP que enfrentó a colados reveló qué ocurrió tras grabarlos

El video de un conductor del SITP que enfrenta a dos personas que señala como “colados”, se hizo viral en redes sociales durante los últimos días, y ha recibido todo tipo de comentarios, muchos de ellos a favor de su valentía.

Se trata de Michael Armando Andrade, con quien pudimos conversar en Noticias RCN. Relató, entre otras cosas, lo ocurrido antes y después de las imágenes que cientos de usuarios replicaron, calificándolas como un gesto de amor por su trabajo, y cultura ciudadana.

¿Cómo inició el enfrentamiento con los “colados” en el bus del SITP?

Señaló que ambas personas ingresaron al bus haciendo “el famoso 2x1”, es decir, cancelando un solo pasaje y pasando por el torniquete haciendo un solo registro, omitiendo el del pasajero adicional.

“Yo les digo con todo respeto que el pasaje es para una sola persona, a lo que ellos se ríen. Yo simplemente no hago caso y sigo mi labor buscando un policía o un CAI para bajarlos”.

Hasta ese momento todo transcurría con normalidad. No fue sino hasta que ambas personas decidieron bajarse del vehículo que inició el enfrentamiento.

“Cuando me solicitan la parada, más adelante hay una estación y quise llevarlos hasta allá, pero entonces comenzaron a discutir que por qué no los bajaba, que por qué no les abría la puerta. El señor llega hasta mi cubículo, me amenaza, le da un golpe a la puerta y dice que me va a hacer echar y que salude a la cámara”.

Michael Armando Andrade recordó haberle dicho que él también tenía redes sociales, a lo que se estacionó, sacó su celular y grabó la escena que se hizo viral.

No pensé que se fuera a hacer viral el video

¿Qué pasó con los “colados” después de que paró de grabar?

El conductor lamentó que en el trayecto no encontró alguna autoridad a la que pudiera acudir, y que su intención era llevarlos hasta la estación del Ricaurte.

No obstante, “antes de pasar la (calle) 13 se forma siempre un trancón, ahí quedé detenido, cambió el semáforo y el caballero procede a despresurizar la puerta y descender”.

Posterior a bajar del bus, según Michael, los pasajeros colados fueron hasta la parte delantera del vehículo y lo golpearon. “Una usuaria que iba, gracias a Dios, me hizo el favor de presurizar la puerta nuevamente, cambió el semáforo y continué con mi recorrido”.

También confesó sentir “rabia y tristeza” por las consecuencias de los colados en el sistema de transporte público, asegurando que en varias oportunidades un gran número de los pasajeros a bordo del bus no pagan el pasaje, ocasionando que quienes sí desean cumplir con las normas se queden ya sea de pie todo el viaje, o incluso sin poder subirse y viéndose obligados a esperar otra ruta.

“Gente que paga su pasaje muchas veces tiene que irse de pie, y quienes se cuelan van sentados en horas pico. Muchas veces pasa que el bus va lleno, la mitad son colados, y uno no puede recoger a la gente que sí quiere validar su pasaje, en ocasiones toca dejar a las personas en un paradero porque el bus desafortunadamente va lleno y la mitad son colados”.