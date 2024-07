Con piedras y puntillas: hallaron explosivos improvisados luego de enfrentamientos en la Universidad Nacional

En horas de la tarde del 25 de julio se registraron fuertes enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública en las inmediaciones de la Universidad Nacional, en Bogotá. Imágenes captadas por testigos captaron un hecho en particular.

Se trata del momento en que personas con el rostro cubierto habrían intentado arrebatarle la motocicleta a un operario de Transmilenio. Justo en este momento pasa una patrulla y el uniformado, al percatarse del hecho, defiende al trabajador.

¿Qué pasó en la Universidad Nacional?

Así las cosas, los encapuchados lanzan varios artefactos explosivos improvisados en contra del vehículo oficial, poniendo en riesgo la vida e integridad del uniformado, del operario de Transmilenio, y las suyas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aclaró varios detalles de lo sucedido a las afueras de la Universidad Nacional:

“Un gestor de Transmilenio que va en moto buscó parar los buses para que no fueran afectados por la manifestación; inmediatamente fue atacado, buscaron quemarle su moto. Por ahí pasaba una patrulla de la Dirección Antinarcóticos; el gestor pidió ayuda, la patrulla para y en ese momento la atacan con artefactos explosivos – tanto bombas incendiarias como ‘papa bomba’ – eso estalló alrededor de la patrulla, y por eso hubo una reacción de la Policía”.

Universidad Nacional: hallaron artefactos explosivos improvisados luego de enfrentamientos

El jefe de la Unidad de Antiexplosivos en Bogotá, intendente Wilmer Rodríguez, confirmó que en el marco de la investigación que se adelanta por este caso, encontraron cinco artefactos explosivos improvisados luego de los enfrentamientos.

“En nuestro procedimiento de búsqueda de elementos encontramos unos artefactos explosivos improvisados conformados, algunos con piedras, puntillas, arandelas, que funcionan como metralla”, dijo. Fueron hallados, sin explotar en la avenida 26 con carrera 30.

Aseguró también que estos elementos son de gran impacto y que podrían provocar en la muerte de las víctimas que sean alcanzadas por los objetos con los que se construyen.

El mandatario capitalino insistió en que se deben proteger y garantizar las protestas pacíficas, y así se hará, no obstante, advirtió que actuará contra los violentos.

“Si utilizan explosivos se pone en peligro la vida de policías, de transeúntes que están pasando por el lugar o de cualquier ciudadano que no se está manifestando; y eso no es una manifestación, es un acto de violencia que no podemos permitir”, puntualizó Galán. Adicionalmente señaló que se judicializará a los responsables del hecho.

Respecto al estado de salud de los dos policías que resultaron heridos en medio de estos enfrentamientos, el alcalde aseguró haber hablado con ambos uniformados y con el gestor de Transmilenio, y confirmó que están estables.

“Afortunadamente no tienen heridas. Simplemente tienen una afectación en el tema auditivo por cuenta de las explosiones. Están bien en principio, no tienen nada de gravedad”.