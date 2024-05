Confirman la muerte de una segunda víctima tras explosión en polvorería de Soacha

La Alcaldía de Soacha confirmó este 26 de mayo una nueva víctima mortal por la explosión que se registró hace varios días en la polvorería de Soacha llamada “El Vaquero”.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario del municipio confirmó que se trata de Wilson Antonio Peña, quien se encontraba internado en el Hospital Simón Bolívar luchando por su vida desde la detonación. Además, manifestó sus sentidas condolencias para la familia del fallecido.

Esta lamentable muerte se suma a la de una mujer identificada como Nathaly Niño Núñez, quien también perdió la vida luego de que se registrara la emergencia. De momento se sabe que aún hay varias personas con quemaduras considerables en centros de salud.

Una de ellas es Alexandra Escobar, una de las mujeres que más resultó afectada después de la fuerte explosión y quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos han manifestado que el 60% de su cuerpo está comprometido con heridas de tercer grado.

Noticias RCN conversó con su compañero sentimental, también colaborador de la polvorería y quien reveló cómo logró escapar de las llamas.

“Los dos trabajamos allá, yo me salvé porque me metí dentro de un cajón y esperé a que explotara todo. Cuando salí, estaban en el piso, las paredes y el techo y me pude salir por encima”, relató Yoendry Páez, esposo de Alexandra.

Es necesario mencionar que este siniestro no solo acabó con la polvorería, sino que afectó cientos de viviendas y a varias empresas del perímetro, donde se dispersaron las llamas tras la explosión.