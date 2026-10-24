Contraloría detectó millonarios hallazgos fiscales en auditorías al Fomag

La Contraloría General de la Nación reveló graves afectaciones en el manejo de los recursos destinados a la salud de los docentes en Colombia.

Según auditorías al Fomag, realizadas entre el segundo semestre de 2022 y el primero de 2026, se detectaron 33 hallazgos con incidencia fiscal que suman aproximadamente 695 mil millones de pesos.

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¿Qué se halló en estas auditorías?

El informe elaborado por el organismo de control también registra 66 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y 5 con presunta incidencia penal, evidenciando un panorama complejo en la administración de estos recursos vitales para el magisterio colombiano.

La gestión judicial concentra la mayor afectación económica, con 504 mil millones de pesos que representan el 72,2% del total de los hallazgos fiscales. Esta categoría incluye pagos de condenas, sanciones por mora de cesantías e intereses moratorios que han generado un impacto significativo en las finanzas del sistema.

En la auditoría correspondiente a 2026, la Contraloría reportó hallazgos fiscales por 176 mil millones de pesos. Entre los casos de mayor cuantía destaca el pago de servicios médicos represados e intereses a las uniones temporales Medisalud y Red Vital por 133 mil millones de pesos, evidenciando demoras en la atención sanitaria a los educadores.

Otro hallazgo relevante fue el cuestionamiento a pagos de la prima de mitad de año a pensionados por casi 28 mil millones de pesos, que según el informe no habrían cumplido los requisitos legales establecidos para este beneficio.

¿Qué respondió la Contraloría?

Respecto a versiones sobre presuntos pagos de más de 4,4 billones de pesos en las últimas semanas del gobierno anterior, la Contraloría aclaró que no cuenta con elementos suficientes para corroborar esta información.

Los hallazgos fiscales reportados fueron trasladados a las instancias correspondientes para que se adelanten las actuaciones necesarias, iniciando los procesos de responsabilidad fiscal que permitan esclarecer las presuntas irregularidades detectadas.

Esta nota cuenta con fragmentos de IA que fueron editados por un periodista de Noticias RCN.