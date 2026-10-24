Aberrantes casos de abuso sexual de un profesor y un empresario contra dos menores

Las autoridades lograron la captura y judicialización de dos personas acusadas de presunto abuso sexual contra menores de edad en casos aislados en Cartagena y Atlántico.

El primer caso involucra a un docente de 29 años capturado en flagrancia en el barrio 20 de Julio de Cartagena, acusado de abusar sexualmente de uno de sus estudiantes, un niño de nueve años.

El segundo caso ocurrió en Puerto Colombia, Atlántico, donde la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento carcelario contra un empresario acusado de presunto acto sexual violento contra una menor de 16 años, reconocida practicante de surf en el departamento.

Profesor habría violado 10 veces a un alumno de 10 años

Sobre este caso, la Fiscalía señala que el profesor presuntamente se aprovechaba de la cercanía y confianza que tenía con el menor mientras dirigía sus tareas escolares en su vivienda.

El procesado habría abusado del niño en al menos diez oportunidades, prometiéndole helados y viajes si accedía a todas sus pretensiones, según indicaron las autoridades.

Los hechos se registraron en la vivienda del docente, donde aparentemente aprovechaba los momentos en que se encontraban solos para realizar diversos vejámenes contra el menor.

Fueron los padres del niño*quienes sorprendieron al docente cuando fueron a recoger a su hijo precisamente en una de sus clases. El progenitor detuvo al hombre y lo entregó a la Policía Nacional, que materializó la captura en flagrancia.

RELACIONADO Auxiliar de enfermería fue capturado por un presunto caso de abuso sexual a un paciente en UCI

Menor surfista era abusada por un empresario de Atlántico

Los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de octubre en el municipio de Puerto Colombia, donde Álvarez Torres tiene una oficina.

Tras la denuncia, se entregaron todas las pruebas, los testimonios, los videos de cámaras de seguridad, videos que él mismo le mandó a la familia donde afectaba lo que había sucedido.

El empresario no aceptó el cargo imputado por la Fiscalía. Sin embargo, la entidad considera que existen razones suficientes que apuntan a que estaría involucrado en este acto contra la menor, por lo que solicitó medida de aseguramiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.