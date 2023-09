“La orden la recibo del coronel Feria”: testimonio reveló detalles del polígrafo a Marelbys Meza

Noticias RCN conoció la declaración de la coronel Sandra Reyes, jefe de la coordinación de altos funcionarios de la Presidencia, sobre el episodio de la pérdida de un dinero de una maleta de la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia. Asegura que fue contactada por el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la Casa de Nariño, cuando fue reportado el hurto.

“Sí, la orden la recibo del teniente coronel Feria a las 18:30 más o menos, que releve el esquema y que esté pendiente para una prueba de poligrafía y que coordine con el coronel Dávila”.

En la declaración ante la Procuraduría General de la Nación deja en claro quién es la persona que tiene la potestad de ordenar pruebas de polígrafo:

“Preguntado: ¿las órdenes de pruebas de confiabilidad y credibilidad quién las profiere?

Respuesta: a los policías, mi coronel Feria por sugerencia obviamente en algunos casos de los protegidos o de los señores coordinadores”.

Otro de los testimonios es el de la teniente Sandy Alvernia, jefe del esquema de seguridad de Laura Sarabia. Es la mujer que aparece en un video acercándose a una camioneta el viernes 27 de enero a sacar de la parte trasera un maletín, según la investigación, sería de su jefe y la instrucción era dejarlo en el apartamento.

“Posterior a esto ella me escribe a quién se la había entregado, que si alguien la había abierto. Yo le dije que no, que, así como ella la dejó en el carro, una vez se fue al viaje, yo me desplacé a la casa y se la entregué a la empleada, yo conocía que se llamaba Mary”.

En la llamada, la teniente Sandy se entera del inconveniente con algo extraviado: “Le dije: ¿doctora paso algo? ella me llama y me dice: sí, teniente. Lo que pasa es que se me perdió una bolsa negra que estaba en esa maleta”.

Estas declaraciones reposan en la Procuraduría que adelanta investigaciones contra funcionarios públicos por el polígrafo a Marelbys Meza.