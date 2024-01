"Soy la vocera de los héroes que están en Venezuela": Cristina Vollmer de Burelli

El Hay Festival Cartagena 2024 finalizó su más reciente versión con una importante asistencia por parte del público durante cuatro días en los que los amantes de la literatura pudieron disfrutar de varios conversatorios.

Cristina Vollmer de Burelli, una invitada de lujo en el Hay Festival Cartagena 2024

De estas conversaciones resultaron también múltiples mensajes positivos, entre ellos el de la activista Cristina Vollmer de Burelli, quien reveló detalles del trabajo que ha venido desarrollando para poder denunciar la minería ilegal a través del SOS Orinoco.

“Había muchos rumores sobre minería ilegal dentro de este parque nacional - ahí donde está el Salto del Ángel, que es la cascada más alta del mundo – y entonces, ¿cómo puede ser que haya minería ilegal aquí y que nadie diga nada?

“Cuando hicimos el primer informe descubrimos que habían al menos 33 minas en el parque nacional”.

“Tengo la suerte de estar fuera de Venezuela, y vivo en países democráticos donde hay libertad de expresión donde me puedo expresar, donde puedo hablar libremente y entonces considero que es mi responsabilidad y mi oportunidad. No puedo desaprovechar eso cuando hay otra gente en Venezuela que no puede decir nada”.