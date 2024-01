Ricardo Silva, autor de 'El libro del duelo', reveló detalles de la historia de Raúl Carvajal

Avanza el Hay Festival Cartagena 204, un espacio en el que han podido colaborar renombrados escritores como Ricardo Silva, quien, en charla con Noticias RCN, habló de su más reciente obra, ‘El libro del duelo’.

¿Cómo logró transmitir la sensación de haber estado todo el tiempo con Raúl Carvajal en su odisea?

“Estuve muy cerca de la familia mientras lo escribía. Los tuve a la mano para consultarles cualquier cosa, preguntarles mientras estaba haciendo una escena, describiendo a don Raúl viajando por las carreteras colombianas o llegando a un pueblo, ¿qué diría él cuando llega?, ¿qué estaría escuchando?, ¿qué decía si se le cerraba otro carro? Todo eso era un retrato permanente que me servía mucho”.

El nivel de detalle es impresionante: ¿fue un viajero también para construir la novela?

“Yo conozco esos lugares, los he visto, pero buena parte de lo que a mí me gusta escribir es eso: ir casi que árbol por árbol y cuadra por cuadra describiendo lo que está viendo el personaje, en este caso don Raúl. Y ese nivel de detalle es lo que a mí me da el sentido y propósito de estar trabajando”.

“Entonces para conseguir un árbol de Montería, lo que hacía era entrar, por ejemplo, a fotos de Montería, fotos de la cuadra, pedirle fotos a la familia; era un lugar que conocía en todo caso, e investigar cómo se llamaba ese árbol, si sí estaba en ese momento así de grande. Es una investigación que se me puede ir dos horas en un árbol y es un placer enorme, no sé por qué”.

Le puede interesar: Lo que hay detrás de las historias de los grandes autores en el Hay Festival Cartagena

Este libro se siente escrito desde las entrañas como si el autor buscara justicia, ¿un libro puede hacer justicia?

“Yo creo que sí. Si uno entiende la justicia como la puesta en escena de la verdad, que era lo que don Raúl sospechaba cuando hacía su puesta en escena en la Jiménez con Séptima, o cuando se encadenaba a la Fiscalía, o cuando aparecía en la Plaza de Bolívar con el cadáver de su hijo, o cuando enfrentaba a algún expresidente o presidente y le decía las verdades en la cara. Todo eso era la sospecha de don Raúl de que realmente hacer justicia es que se sepa lo que pasó, que se reconozca. Y quizá en un país tan acostumbrado a su guerra, a tantas décadas de guerra, pues hay que buscar maneras de contar las historias para que se haga justicia”.

“Don Raúl, en algún momento dado, era un personaje extraño entre las madres de Soacha. Ellas decían: ‘apareció un padre’, les parecía extrañísimo. Nuestras mujeres emblemáticas de la guerra han sido las madres de Soacha, y fueron acogiendo a don Raúl poco a poco, haciéndolo parte del grupo”.

“Él era el padre visible en una guerra que sobre todo tiene madres dando la batalla. Entonces era como un invitado muy bienvenido a sumarse al dolor, a la vulnerabilidad; un hombre recio pero tierno, un tipo entregado a su familia, que amaba profundamente a sus hijos, pero también muy combativo, incapaz de quedarse quieto, de quedarse callado; y esa es la figura que a mí me parecía destacable”.

“Un padre que se niega a que la historia de su hijo se vaya en el río de las historias, y lo hace con vulnerabilidad, con la voz quebrada por la rabia y el dolor”.