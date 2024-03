Cientos de pacientes tienen en la cuerda floja sus tratamientos por falta de medicamentos

El desabastecimiento de medicamentos es una situación crítica en el país. Cada vez más son los pacientes que se ven afectados por esta coyuntura, quienes han tenido que recurrir a medidas alternativas para no poner en riesgo el tratamiento.

Noticias RCN ha conversado con familiares de los pacientes con condiciones psiquiátricas, quienes hacen parte del grupo de afectados por la falta de fármacos.

Pacientes con trastornos psiquiátricos afectados por esta situación

Gabriel Velandia es hijo de un paciente con trastorno de bipolaridad. Su padre debe estar completamente medicado psiquiátricamente, pero la falta de medicamentos ha afectado eso.

El hecho que su padre tenga bipolaridad, cuenta Velandia, implica que la falta de consumo diario de los medicamentos genera que él se vuelva una persona peligrosa para convivir en sociedad.

José Joaquín Peña es otro paciente afectado por el desabastecimiento. En este caso, su condición es diabetes y también hay falta de insulina en los centros médicos.

"Llevo dos meses que no me han dado la insulina ni la metformina. Me dicen que esté pendiente pero nada que me solucionan", dijo Peña en diálogo con Noticias RCN, indicado que ha tenido como alternativa la ayuda de conocidos.

La situación es tan alarmante que la Asociación de Psiquiatría de Colombia emitió un comunicado en el cual le hizo un llamado a las entidades de salud para atender la situación.

"La suspensión de los mismos acarrea una gravedad en los pacientes (...) se permite instar a las autoridades sanitarias del país, especialmente al Ministerio de Salud y Protección Social como garante de la dispensación e estos medicamentos incluidos en el plan de beneficios, y al Invima como regulador, para que se resuelva tal situación", indica el comunicado.

Desabastecimiento en la hormona de crecimiento

Otro medicamento en desabastecimiento es la somatropina, el cual corresponde a la hormona del crecimiento.

Para conocer a fondo sobre la escasez de la hormona de crecimiento, el endocrinólogo pediatra Shokery Awadalla contó detalles de la situación.

En primer lugar, afirmó que desde hace meses llevan afrontando esta situación, la cual afecta a la población infantil. Si bien ellos dieron una alerta temprana, parece que las instituciones no midieron la magnitud de la situación ni reaccionaron a tiempo.

"Hay niños sin tratamiento y otros están demorados", dijo Awadalla al explicar que también hay confusión en los padres de familia, por el hecho que reciben fármacos de hormona del crecimiento, pero sin estar incluido el aplicador correspondiente.

¿Por qué hay desabastecimiento a nivel general de medicamentos?

Por otro lado, el exministro de salud, Augusto Galán, le contó a Noticias RCN cuáles son las causas para que haya un crítico desabastecimiento de medicamentos en el país.

En primer lugar, aseguró que hay una inestabilidad en el Invima, lo cual genera que la entidad "no cumpla correctamente sus funciones". Sumado a ello, la desfinanciación en el sector salud genera barreras de acceso para la disponibilidad de medicamentos.

"Por una parte, el Invima se debe consolidar mejor en su trabajo. Pero el tema de fondo sigue siendo el mejoramiento a los problemas financieros del sector salud y que afectan a toda la cadena de valor. No hay un sistema de salud que funcione adecuadamente si no está bien financiado y eso no se ha solucionado", explicó.

Galán dijo que nunca se había vivido una situación de este estilo, especialmente con la gran cantidad de quejas por parte de los pacientes.

Por otro lado, Denis Silva, vocero de 'Pacientes Colombia' señaló que si no hay dinero en las EPS, los servicios de salud no estarán garantizados al máximo.

"Adres, con la plata en el banco, se niega a girar oportunamente el dinero por una guerra de poder entre el presidente (Gustavo Petro) y las EPS", señaló.

En ese orden de ideas, Silva celebró que la reforma a la salud esté en la cuerda floja. Sin embargo, le pidió a los senadores que se presente un nuevo proyecto enfocado en el bienestar de los pacientes.