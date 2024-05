Crudos testimonios de cómo ‘Los Cat’ torturaban a secuestrados que captaban en redes sociales

En las últimas horas, tras 34 diligencias de allanamiento, las autoridades lograron la captura de 21 personas que harían parte de la organización criminal ‘Los Cat’, quienes a través de redes sociales hacían falsos ofrecimientos de maquinaria amarilla: bulldozer, excavadoras y retroexcavadoras a precios muy bajos a los del mercado para captar a sus víctimas, citarlas y retenerlas en contra de su voluntad, principalmente en Cali.

La Fiscalía reveló en audios los testimonios de dos de las víctimas de esta operación criminal, quienes relataron los detalles de las torturas a las que eran sometidos mientras permanecían secuestrados.

Las víctimas de estos hechos eran obligadas a pagar entre 200 y 300 millones de pesos por su liberación. Una de las garantías que tenían que obtener estas millonarias sumas es que al momento de cotizar la maquinaria amarilla se suponía que se trataría de personas que manejaban importantes sumas de dinero.

RELACIONADO Video captó el momento en el que falsos CTI asesinaron a subintendente de la Policía en Medellín

El operar delictivo de ‘Los Cats’

La Fiscalía da cuenta de al menos 16 comerciantes que habrían sido víctimas de los vejámenes de esta organización criminal.

“De diferentes partes del país como Boyacá, Antioquia, Cesar y Santander, los compradores viajaron para concretar los negocios. ‘Los Cat’ presuntamente los recibían y los trasladaban a distintos inmuebles con el supuesto de brindarles hospedaje, cerca del lugar donde les mostrarían la maquinaria”, explica el informe de la Policía.

Sin embargo, estas formalidades eran un pretexto para retener a las víctimas, golpearlas, someterlas a tratos inhumanos, y exigirles millonarias sumas de dinero para dejarlas en libertad.

Tras la captura de 21 miembros de ‘Los Cat’ la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo, ambas conductas agravadas; y hurto calificado.

Secuestrados relataron las torturas a las que eran sometidos

En las diligencias judiciales tras la captura de esta organización criminal las víctimas relataron cómo eran torturados por sus secuestradores:

“Él me golpeaba con la cacha del revólver en la cabeza, me ponía una cuerda y me asfixiaba. Nos ponía el pie en la cabeza y con la cuerda la halaba y me ahogaba (…) También trató de sacarme el ojo en el baño, me metía la uña”.

Otro de los testimonios evidencia que las torturas no solo eran hechas a golpes:

Él fue el que me recibió con un hachazo en la cabeza, me amarró de pies, pero antes me desvistió y me dejó en ropa interior, luego me amarró y me puso la correa en el cuello ahogándome.

En algunos casos contactaron a los familiares enviándoles imágenes de las víctimas con signos de violencia y tortura. Los capturados registran antecedentes judiciales por homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y secuestro extorsivo.